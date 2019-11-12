Людські обличчя дерев

У суботу, у теплий осінній день, в межах акції «Нове життя Хортиці» вдбулася наймасовіша за кількістю учасників посадка молодих дубків та сосен. Бажаючих дати життя новому деревцю було близько 200 осіб. Саджали і юні дітлахи, і їхні батьки, і національні гвардійці, і святі отці –протоіреї ПЦУ, і відомі у Запоріжжі волонтери. Руки працювали, очі світилися вірою і завзяттям, губи шепотіли молитви та побажання молодим паросткам рости великими та могутніми. Отець Василь Калин хрестив кожен росточок перед тим як посадити. Під час спілкування з учасниками зясувалося, що майже усі саджали дерева у перший раз у своєму житті.
Нагадуємо, що організаторами заходу є Запорізька єпархія ПЦУ та Національний заповідник «Хортиця», а її ініціатором є настоятель Храму Пресвятої Богородиці на Запорізькій Січі та капелан військової частини 3029 Національної гвардії України – протоієрей Віктор Ткач.
Олександр Максимов