Підприємства Запорізького регіону спрямували до місцевих бюджетів 245 мільйонів гривень податку на прибуток

За десять місяців запорізькі підприємства зі своїх прибутків сплатили до місцевих бюджетів 245,5 мільйона гривень. Як поінформував в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, у порівнянні з минулим роком скарбниці громад отримали майже на 155 мільйонів більше.
Зокрема, суб’єкти господарювання м. Запоріжжя спрямували до міської казни 216,8 мільйона, платники м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів поповнили бюджети на 9,7 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів на 8,3 мільйона, м. Токмак, Токмацького та Чернігівського районів – 2,2 мільйона, Василівського та Михайлівського районів – два мільйони, Вільнянського і Новомиколаївського районів – 1,9 мільйона.
Всього у м. Запоріжжя та області податок на прибуток сплачують 870 компаній.
Відповідно до Бюджетного кодексу України податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної форми власності повністю зараховується до бюджетів міст, районів та об’єднаних територіальних громад. Базова ставка податку становить 18 відсотків.
Головне управління ДПС у Запорізькій області