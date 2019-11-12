Ринок праці Запорізької області

Станом на 08 листопада 2019 року чисельність безробітних громадян по області становила 14,9 тис. осіб, з них 10,5 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 08 листопада 2019 року – 2615 одиниць (у м. Запоріжжі – 1605 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 6 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 2 безробітних).
З початку листопада 2019 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 283 громадянина. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 135 безробітних, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.