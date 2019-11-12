У Бердянську вогнеборці ліквідували пожежу у господарчій споруді

9 листопада о 01:23 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Італійська.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що горить господарча споруда та дах будинку на площі 10 кв. м.
О 01:47 вогнеборці локалізували, а о 02:04 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторного займання.
Внаслідок події ніхто не постраждав. Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.