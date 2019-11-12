У Запоріжжі серед містерів обрали кращого з найкращих

У Заводському районі на базі Будинку культури «Молодіжний» пройшов конкурс краси і таланту «Містер Заводський-2019». Серед чоловіків, які працюють на великих промислових підприємствах Запоріжжя, обрали найкращого.
Підготовка тривала близько двох місяців. Цієї п’ятниці учасники показали неперевершене шоу. Лише за декілька годин вони встигли показати найрізноманітніші таланти: танцю, співу, дефіле у національних костюмах, перевтілення та акторської майстерності. У кожного була якась перевага, наприклад, Максим Котолевський вразив журі пристрасним танго, Олександр Тихоновский заспівав ліричну пісню під гітару, Ярослав Орлов показав справжнє мистецтво танцю, а Євген Черніков неймовірно перевтілився у образ Джокера та станцював із прототипом Харлі Квін.
Судді довго вагалися, кому віддати перемогу, врешті решт було оголошено такий результат голосування:
- Містер Заводський 2019 – Євгеній Черніков (товариство з обмеженою відповідальністю «Запорізький титаномагнієвий комбінат»);
- Містер Талантів 2019 – Ярослав Орлов (товариство з обмеженою відповідальністю «Запорізький ливарно-механічний завод»);
- Містер Мужність 2019 – Максим Котолевський (приватне акціонерне товариство «Запоріжкокс»);
- Містер Артистизм 2019 – Олександр Тихоновський (приватне акціонерне товариство «Запоріжсталь»).
Головний переможець Євген Черніков після нагородження розповів про свою підготовку до конкурсу та дав кілька порад майбутнім учасникам. «Спочатку я приймав участь у «містер ЗТМК». Переміг, і тому пішов далі представляти Запорізький титаномагнієвий комбінат на конкурсах талантів. Напевно, важливим є підтримка, насамперед, комбінату та дитячого колективу «Ексклюзив», які допомогли мені здобути перемогу. У кожного конкурсу є свої складнощі, головне йти до кінця, не зупинятися і дослухатися до професіоналів, які готують нас до змагань. Головне, що це приносить задоволення, тому наступного року раджу всім охочим прийняти участь у такому шоу».
Олександр Манін