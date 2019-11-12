За кермо зі смартфоном. Що слід знати про електронні водійські посвідчення?

Українські водії зможуть використовувати електронні водійські посвідчення. Зараз в уряді розробляють відповідний мобільний додаток і вже в листопаді планують запустити тестування. Яким чином відбуватиметься цифровізація документів і хто зможе скористатись новим сервісом, дізнавались наші експерти.
Без штрафів за «забуті права»
Зараз для поїздки за кермом автомобіля з собою треба мати кілька документів: водійське посвідчення, технічний паспорт на авто і поліс обов’язкового страхування (автоцивілку). У разі відсутності хоча б одного з них водія можуть оштрафувати на 425 гривень. За інформацією МВС, з початку року за керування автомобілем без документів поліція оштрафувала понад 160 тисяч водіїв.
Проте вже з листопада українські водії цілком законно зможуть залишати оригінали документів вдома, за умови наявності електронної копії у смартфоні. Зробити цифровий документ можна буде самостійно і безкоштовно за допомогою додатка, який незабаром буде доступний на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг (http://my.gov.ua).
За словами заступника міністра внутрішніх справ Сергія Гончарова, на смартфон потрібно буде завантажити додаток «Дія», в ньому натиснути на кнопку «Отримати водійське посвідчення».
Кому буде доступний сервіс?
Важливо знати, що сервіс буде доступний для власників документів сучасного зразка. Водійські права і технічні паспорти, видані у радянські часи, а також ламіновані посвідчення 90-х років оцифровуватися не будуть.
«Для того щоб згенерувати електронне посвідчення водія, в наших базах даних має бути ваше електронне відцифроване зображення обличчя. Тому, якщо у людини радянське водійське посвідчення, – на жаль, бо у вас немає актуального цифрового зображення обличчя. Так як сервіс в першу чергу перевірятиме, чи є можливість згенерувати таке посвідчення водія», – пояснює Гончаров.
Аби долучитись до цифри, власники старих документів зможуть обміняти їх у сервісному центрі на нові. Керівник сервісного центру МВС Дмитро Сухоросов пояснює, що «для цього потрібно мати паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, медичну довідку та саме посвідчення. Це робиться без додаткового екзамену і займає близько 15 хвилин».
Як перевірятимуть?
Ініціатори нововведення підкреслюють, що електронне посвідчення не є обов’язковим і оформлюється винятково за бажанням і для зручності водіїв. Попередні варіанти документів також залишаються чинними.
Віце-прем’єр-міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров каже, що з використанням цифрових посвідчень проблем бути не повинно. Працівники поліції зможуть перевіряти електронні посвідчення за допомогою спеціальних техзасобів через QR-коди.
«Планшет є у 30% поліцейських. Вони можуть відсканувати QR-код і перевірити посвідчення у своїй базі даних. У селах, де немає планшетів, все одно поліцейські сідають в патрульний автомобіль і дзвонять до себе на базу, щоб перевірити посвідчення», – зауважує він.
Водночас в уряді попереджують, що електронні посвідчення діятимуть тільки на території України. Якщо водій збереться у подорож за кордон, він повинен буде мати оригінали документів із собою.
За словами прем’єр-міністра Олексія Гончарука, головна мета цифровізації документів – позбавити громадян від зайвої бюрократичної тяганини. Новація не вимагатиме від водіїв витрат, але значно може спростити їм життя.