Закупівлі закладів та департаментів освіти Запорізької області дослідили фахівці Інституту аналітики та адвокації

Освітні заклади Запоріжчини за півтора місяці навчального року (вересень-жовтень) оголосили 917 закупівель загальною очікуваною вартістю понад 250 млн. грн. У звітному періоді успішно завершилися 660 закупівель. Серед них за конкурентними процедурами оголошені лише 15%.
У 25 випадках предметом закупівель стали медикаменти та вироби медичного призначення. На них загальноосвітні заклади витратили понад 455 тис. грн. де близько 3% – заощаджені за результатами торгів кошти.
Із цих закупівель кожна друга оголошена за конкурентними процедурами. При цьому 30% коштів заклади освіти витратили на придбання вакцини проти грипу.
Моніторинг закупівель закладів та департаментів освіти Запорізької області здійснювала представниця ГО «Інститут аналітики та адвокації» Олена Дмитренко.