Закупівлі закладів та департаментів освіти Запорізької області дослідили фахівці Інституту аналітики та адвокації

Закупівлі закладів та департаментів освіти Запорізької області дослідили фахівці Інституту аналітики та адвокації

Освітні заклади Запоріжчини за півтора місяці навчального року (вересень-жовтень) оголосили 917 закупівель загальною очікуваною вартістю понад 250 млн. грн. У звітному періоді успішно завершилися 660 закупівель. Серед них за конкурентними процедурами оголошені лише 15%.

У 25 випадках предметом закупівель стали медикаменти та вироби медичного призначення. На них загальноосвітні заклади витратили понад 455 тис. грн. де близько 3% – заощаджені за результатами торгів кошти.

Із цих закупівель кожна друга оголошена за конкурентними процедурами. При цьому 30% коштів заклади освіти витратили на придбання вакцини проти грипу.

Моніторинг закупівель закладів та департаментів освіти Запорізької області здійснювала представниця ГО «Інститут аналітики та адвокації» Олена Дмитренко.

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