Надходження від запорізьких підприємств-забруднювачів зросли на 33 мільйони

За десять місяців поточного року від підприємств Запорізького регіону надійшло 252 мільйони гривень екологічного податку. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, сплачена сума на 33 мільйони перевищила рівень аналогічного періоду минулого року.
Зокрема, до державного бюджету спрямовано 128 мільйонів, що на 29,5 мільйона більше, ніж торік, до спецфондів місцевих скарбниць – 124 мільйони, зростання до показників 2018 року склало 3,6 мільйона.
Найбільші суми “екоподатку” забезпечили підприємства і установи, які працюють у м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровському та Великобілозерському районах – 204,6 мільйона, Вільнянському та Новомиколаївському районах – 20,5 мільйона, м. Запоріжжя – 14,3 мільйона, м. Бердянськ, Бердянському та Приморському районах – 3,3 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольському та Веселівському районах – 2,8 мільйона, Пологівському, Більмацькому та Розівському районах – 2,6 мільйона.
На даний час на Запоріжжі нараховується понад 2,5 тисячі компаній, які на підставі спеціальних дозволів здійснюють викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря, у водні об’єкти або розміщують відходи. Ставки податку залежать від виду забруднюючих речовин або рівня небезпечності відходів.
Головне управління ДПС у Запорізькій області