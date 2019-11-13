Проект «Мандри». Розмова з Катериною Єгоровою «5 wow-історій про самостійні подорожі»

Книгарня «Є» та проект Girls Travel Solo запрошують на розмову з Катериною Єгоровою «5 wow-історій про самостійні подорожі» в рамках проекту «Мандри». Захід відбудеться 15 листопада. Початок – о 18.30.
На зустрічі ви почуєте 5 тревел-історій, після яких ви повірите, що все можливо, а подорожувати можна з будь-яким бюджетом.
Про що поговоримо?
– 2 місяці в Азії або скільки треба грошей для здійснення мрії?
– 7 днів в Ісландії за €150 з авіа перельотом з України – як таке взагалі можливо?
– Дубай: що чекає бюджетного мандрівника в місті розкоші та дорогих розваг?
– Несподівана поїздка в Сієну (Італія) і як я ледве не заночувала на вулиці.
– Турецькі пригоди: про авіа із Запоріжжя за €20 і як я більше тижня безкоштовно жила в готелі.
В гостях у проекту «Мандри» – Катерина Єгорова (https://www.facebook.com/
Адреса Книгарні «Є»:
м. Запоріжжя
пр. Соборний, 139.
Тел.: (094) 885 3903.
Вхід вільний.