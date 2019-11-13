Туристичний проєкт у соціальному пасажирському громадському транспорті Запоріжжя

У запорізькому соціальному пасажирському громадському транспорті вже близько місяця діє пілотний проєкт «Історія міста у транспорті – 18 storie’s». На деяких маршрутах (наприклад, у 18-му автобусі) встановили екскурсійних інформаторів, які працюють з GPS. Коли автобус проїжджає повз історичну пам’ятку міста – інформатор починає розповідати пасажирам коротку історію цього об’єкту.
Організатори повідомили про наміри розширити проєкт на усі маршрути міста. Ми опитали пасажирів стосовно того, як вони ставляться до такого нововведення. Назар і Дмитро, студенти Запорізького електротехнічного коледжу відповіли: «Ми думаємо, що буде цікаво всім – і пенсіонерам і молоді. Зараз мало людей знають історію міста досконало, можна йти вулицею і навіть не знати, що ти пройшов історичну будівлю… А це допоможе краще вивчити історію, потім можна розповісти друзям». Для об’єктивності опитування ми запитали й представників старшого покоління. Василь Степанович, пенсіонер відповів: «Я вважаю, що цей інформатор допоможе дізнатися багато нового про Запоріжжя не тільки немісцевим жителям, а й запоріжцям, навіть, якщо ця історія вже відома, то це краще, ніж слухати розмови в автобусі…».
Організатори проєкту запрошують містян долучитися до оновлення інформації: охочі можуть розповісти цікаві історії про Запоріжжя і отримати можливість додати їх до списку «Історії міста».
Навіть такий не дуже помітний захід має значення в наш час, коли Запоріжжя починає інтенсивно розвиватися як туристичне місто. З’являються перші великі проєкти для гостей козацького краю. В цьому році з’явився Туристичний інформаційний центр за адресою пр. Соборний, буд. 151, який приймає гостей і розповідає про пам’ятки в місті та поблизу нього, надає екскурсійні послуги, продає сувенірні вироби тощо.
Олександр Манін