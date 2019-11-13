Зустрічайте ПравдуЗП за 14.11.19

Друзі! У четвер, 14 листопада, виходить у світ черговий впуск Запорізької обласної газети «Правда ЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходить тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати рішення Третього апеляційного адміністративного суду (м.Дніпро) про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
Нинішній наш випуск виходить в світ напередодні Дня працівників сільського господарства і агропромислової промисловості – державного свята, яке щороку відзначається в Україні у третю неділю листопада. Вітаючи цих героїчних людей з їх професійним святом, не забуваємо і про проблеми галузі. Нині говоримо про землю.
А ще ми інформуватимемо своїх читачів про таке.
Мости, бізнес , аеропорт. Що цікавить Прем’єра у Запоріжжі? З другої спроби Прем’єр-міністр України Олексій Гоначарук із робочим візитом побував у нашому обласному центрі. З ким зустрічався? Про що говорили? Що вирішили? Про це дізнайтесь із нашої газети.
Піднімаємо й важливі соціальні проблеми.
За віком вони вже не діти. Але їхні медичні діагнози – синдром Дауна, ДЦП, аутизм, розумова відсталість, – наче замкнули дитинство у дорослому тілі. Здебільшого всі вони – сироти, від яких через їхні діагнози ще у дитинстві відмовилися батьки. І Чернігівський психоневрологічний інтернат у селі Калинівка став їм рідною домівкою. Чому «діти сонця» і «діти дощу» з Чернігівського ПНІ втрачають свою віру у людей? Спробу розібратись у проблемі зробили журналісти нашої газети
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Чи потребує РРО перерахування коштів за товар чи послугу в безготівковій формі банківським переказом на поточний рахунок продавця без застосування платіжних карток? Це питання хвилює представників малого і середнього бізнесу. Відповідь на нього знайдете у нашій газеті.
Пропонуємо дізнатися про події у культурному житті області.
Коли людині виповнюється 40 років, ми говоримо: для неї настав вік зрілості. А коли 40-ліття відзначає театр? На такому вже досить довгому шляху Запорізький академічний обласний театр юного глядача лишається справжнім (не тільки за назвою) Театром молоді. Попри зрілість – зберігає молодіжний дух. Попри багату історію – з оптимізмом дивиться у майбутнє. Про творчі досягнення і здобутки визначного ювіляра розкаже журналістка нашої газети і запекла театралка Віталіна Московцева.
А у традиційній рубриці «Дивина тижня» ми здивуємо своїх читачів розповіддю про … людські обличчя дерев.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.