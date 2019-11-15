На Запоріжжі митні надходження з експортно-імпортних операцій скали 5,5 мільярда

У Запорізькому регіоні за січень-жовтень 2019 року до бюджету надійшло 5 мільярдів 529 мільйонів гривень митних платежів. Зокрема, у жовтні суб’єкти господарювання перерахували до скарбниці майже 469 мільйонів.
З початку року понад 75 відсотків надходжень забезпечили промислові підприємства, які ввозили товари на митну територію України для використання в виробничих процесах. Решту митних платежів спрямували суб’єкти невиробничих галузей (24,7 відсотка).
Так, 37 відсотків із загальної суми припадає на розмитнення машин, устаткування та транспорту, 25 відсотків – паливно-енергетичних товарів, 12 відсотків – металів та виробів з них, 9 відсотків – продовольчої та сільськогосподарської продукції, 7 відсотків – мінеральних продуктів, 7 відсотків – продукції хімічної промисловості.
Запорізька митниця ДФС