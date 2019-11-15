Найчастіше запоріжці звертаються до податківців за довідками про доходи та реєстрацією касової техніки

За десять місяців працівники територіальних органів податкової служби Запорізької області надали запорізьким платникам 115 тисяч адміністративних послуг. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, більшість сервісів представники бізнесу та громадяни отримали у Центрах обслуговування платників – більше 114 тисяч.
Найчастіше відвідувачі ЦОПів зверталися за отриманням відомостей з Державного реєстру фізичних осіб про суми і джерела виплачених доходів, за видачею реєстраційних номерів облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), за внесенням до паспорта громадянина України відмітки про наявність права здійснювати платежі за серією та номером паспорту. Також у Центрах обслуговування підприємці реєстрували РРО, книги обліку розрахункових операцій та розрахункові книжки.
Крім того, фахівці податкової служби області упродовж січня-жовтня в Держреєстрі фізосіб зареєстрували 19 тисяч громадян, зокрема, 850 іноземців.
На сьогодні у м. Запоріжжя та області працюють 18 Центрів обслуговування платників, спеціалісти яких надають сервісні послуги та консультації, а також приймають звітність та вхідну кореспонденцію.
З докладною інформацією про роботу ЦОПів та адміністративними послугами можна ознайомитися на сайті податкової служби регіону за посиланням: https://zp.tax.gov.ua/okremi-storinki/tsentri-obslugovuvannya-platnikiv-poda/.
Головне управління ДПС у Запорізькій області