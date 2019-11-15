Понад 10 тисяч запоріжців започаткували власну справу

За десять місяців цього року на Запоріжжі власну справу зареєстрували 10559 платників податків. Як зазначив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість нових суб’єктів господарювання зросла на 266.
Так, у січні-жовтні до реєстрів додалося 8290 фізичних осіб-підприємців та 2269 СГД-юридичних осіб.
Усього станом на перше листопада 2019 року в Запорізькій області на податковому обліку знаходяться 122352 представника бізнесу, що на 544 перевищує минулорічну кількість. Серед них – 70357 приватних підприємців і 51995 компаній та організацій.
Переважна більшість платників податків зареєстрована у м. Запоріжжі – більше 69 тисяч, у м. Мелітополь та Мелітопольському районі обліковано 14 тисяч суб’єктів господарювання, у м. Бердянськ та Бердянському районі – понад 9 тисяч, у Василівському районі – 3,2 тисячі, у Запорізькому районі – три тисячі, у м. Токмак та Токмацькому районі – 2,9 тисячі.
Нагадаємо, у січні-жовтні запорізькі платники податків спрямували до бюджетів усіх рівнів майже 15,3 мільярда гривень, що на 3 мільярди 153 мільйони більше, ніж було сплачено за 10 місяців 2018 року.
Головне управління ДПС у Запорізькій області