Понад 10 тисяч запоріжців започаткували власну справу

Понад 10 тисяч запоріжців започаткували власну справу

За десять місяців цього року на Запоріжжі власну справу зареєстрували 10559 платників податків. Як зазначив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість нових суб’єктів господарювання зросла на 266.

Так, у січні-жовтні до реєстрів додалося 8290 фізичних осіб-підприємців та 2269 СГД-юридичних осіб.

Усього станом на перше листопада 2019 року в Запорізькій області на податковому обліку знаходяться 122352 представника бізнесу, що на 544 перевищує минулорічну кількість. Серед них – 70357 приватних підприємців і 51995 компаній та організацій.

Переважна більшість платників податків зареєстрована у м. Запоріжжі – більше 69 тисяч, у м. Мелітополь та Мелітопольському районі обліковано 14 тисяч суб’єктів господарювання, у м. Бердянськ та Бердянському районі – понад 9 тисяч, у Василівському районі – 3,2 тисячі, у Запорізькому районі – три тисячі, у м. Токмак та Токмацькому районі – 2,9 тисячі.

Нагадаємо, у січні-жовтні запорізькі платники податків спрямували до бюджетів усіх рівнів майже 15,3 мільярда гривень, що на 3 мільярди 153 мільйони більше, ніж було сплачено за 10 місяців 2018 року.

 

Головне управління ДПС у Запорізькій області

Економіка