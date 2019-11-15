Ринок праці Запорізької області

Станом на 15 листопада 2019 року чисельність безробітних громадян по області становила 15,7 тис. осіб, з них 11,4 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 15 листопада 2019 року – 2555 одиниць (у м. Запоріжжі – 1571 одиниця). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 6 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 2 безробітних).
З початку листопада 2019 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 280 громадян. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 93 безробітних, які перебували на обліку.
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ