У Запоріжжі підвели підсумки конкурсу «Громадський бюджет» і оголосили новий

Присвячений цьому круглий стіл відбувся в Агенції регіональних ініціатив сьогодні, 13 листопада.
Глава координаційної ради конкурсу Катерина Акула заявила, що в цьому році було 17 переможців, імена яких опубліковано на сайті міської ради. Їм усім виділені кошти з міському бюджету на реалізацію їх проектів. Нагородження проводилося в ДК «Орбіта».
У 2020 році, фінансування очікується навіть більше, ніж в цьому, близько 10 мільйонів гривень.
Всі учасники будуть розподілені на три категорії:
- Загальні – 50% від загального фонду, близько 5 мільйонів гривень;
- Комунальні підприємства – 30% від загального фонду, 3 мільйони гривень;
- ЖКГ – 20% від загального фону, 2 мільйони гривень.
«Але точна цифра, яка виділяється на бюджет проекту стане відома в грудні, на сесії міської ради», – каже Катерина Акула.
Серед нововведень цього року, дозвіл брати участь в конкурсі молоді від 16 років.
«Крім того, навесні пройшов великий форум – тренінг, де ми навчали всіх бажаючих і крім того, був, нарешті, затверджений його логотип конкурсу «Громадський бюджет», – каже Акула.
Голосування за кандидатів буде проводитися як в паперовому вигляді, так і в інтернеті.
Онлайн: ви можете проголосувати за проект на платформі «Громадський бюджет». Для цього вам потрібно зареєструватися за допомогою BankID або електронного цифрового підпису.
У пунктах голосування: ви можете проголосувати в спеціальних місцях, перелік яких буде опублікований на офіційному порталі за 7 днів до початку голосування. Щоб отримати бланк для голосування, візьміть з собою паспорт або ID-карту. Якщо ви прописані не в Запоріжжі, але вчитеся або працюєте тут, ви можете підтримати проект Громадської бюджету, пред’явивши підтверджує довідку з місця роботи або навчання.
«Проголосувати може кожен житель міста два рази: за великий проект, які ми об’єднали в категорії загальні і за малий проект – комунальні підприємства та житлово-комунальне господарство.
Крім того, у вересні – жовтні, по суботах в кожному районі міста ми провели спеціальні заходи, де всі бажаючі прийняти участь в конкурсі, могли вийти і прорекламувати себе і свою ідею» – сказала Катерина Акула.
Також, в цьому році будуть більш чітко виписані правила участі і особливо голосування в конкурсі.
У планах і установка інформаційних табличок з Qr – кодом у всіх місцях успішно реалізованих проектів конкурсу.
Як розповіла заступник начальника бюджетного управління-начальник відділу по забезпеченню проведення податків з бюджету бюджетного управління Запорізької міської ради Олена Шулунова, в наступному році тільки на інформаційну компанію конкурсу буде виділено близько 300 тисяч гривень.
Суми ж, що виділяються на конкретні проекти досить різні, від 25 тисяч, до мільйона.
Причому надходять вони конкретним профільним управлінням міськради, а вже їх виконання контролює сам автор проекту, без якого просто нічого не вийде.
За чотири роки існування конкурсу, в лідерах проекти освіти, оскільки ця сфера в країні серйозно недофінансовується, а також ландшафтний дизайн – приведення в порядок прибудинкових територій.
Вихователь-методист ЦРД «Надія», неодноразовий переможець конкурсу «Громадський бюджет» Ганна Кузь розповіла, що за весь час існування конкурсу вдалося отримати фінансування своїх проектів на суму 1,5 мільйона гривень.
У 2020 році все почнеться в лютому з проведення тренінгів і семінарів, де учасникам покроково розкажуть, що і як робити. Далі потрібно зібрати не менше 100 підписів на підтримку малих проектів і 150 великих.
Подавати заявки можна як і в цьому році з 1 по 31 травня.