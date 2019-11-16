Депутати Верховної Ради повернули частку від акцизу з пального громадам

У 2020 році до бюджетів громад надходитиме цей платіж – парламент ухвалив зміни до Бюджетного кодексу. 14 листопада Верховна Раді України прийняла у другому читанні та в цілому Проект Закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» № 2144 від 16.09.2019 року.
Одним з найголовніших питань, які відстоювала Асоціація міст України, було продовження у 2020 році зарахування до місцевих бюджетів частини акцизного податку з пального.
Першочергово проект змін до Бюджетного кодексу скасовував таке зарахування і народний депутат України Зіновій Андрійович, який разом з АМУ відстоює інтереси громад, вніс правку щодо збереження такого важливого для місцевих бюджетів джерела доходів, яка зареєстрована за №209.
Напередодні голосування парламентський Комітет з питань бюджету під час засідання з розгляду проєкту Держбюджету-2020 (законопроєкт № 2000) та змін до Бюджетного кодексу України (законопроєкт № 2144) не підтримав правку 209.
Сьогодні у сесійній залі під час розгляду Проекту Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України №2144 народні депутати розглянули правки, на яких наполягають їх автори.
Правку № 209 підтримали 275 парламентарів.
Завдяки цьому у 2020 році продовжиться практика зарахування до місцевих бюджетів 13.44% надходжень від акцизного податку на пальне. Загальний прогнозований обсяг коштів, які отримають громади, складе 7,7 млрд грн.
Асоціація міст України дякує народному депутату Зіновію Андрійовичу та усім народним депутатам за врахування інтересів територіальних громад при голосуванні за проект змін до Бюджетного кодексу України! Запорізьке регіональне відділення АМУ відзначає підтримку громад з боку народного депутата Сергей Минько (Sergey Minko), який також подавав поправки до проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» № 2144 від 16.09.2019 щодо продовження зарахування до місцевих бюджетів надходжень акцизного податку на пальне.
Нагадаємо, в рамках бюджетної децентралзації кілька років тому акциз з пального почали зараховувати у бюджети громад. Місцевий акциз з пального – це не тільки інструмент боротьби з тінізацією у сфері обігу пального (яка до його запровадження складала 30%), а й джерело доходів громад для реалізації соціальних проектів – будівництва нових шкіл та дитячих садочків, ремонт доріг, мостів, облаштування вулиць тощо. Цей ресурс дуже важливий для місцевого самоврядування, оскільки окремим громадам саме акциз з пального приносить до 50% доходів у місцеві бюджети.