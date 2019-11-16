Видання «Запорізька полонійка» – спільний проект Запорізького товариства польської культури ім. св. Іоанна Павла ІІ та ГО «Клуб друзів «Запорізької правди»

У прес-центрі «Журналіст» Запорізької обласної організації НСЖУ низкою заходів відмітили День незалежності Польщі. Як зазначила голова ЗОО НСЖУ Наталя Кузьменко, Польща – одна із небагатьох європейських країн, що надає суттєву підтримку Україні у ці тяжкі часи і подає нам приклад конструктивного вирішення багатьох насущних проблем. А отже популяризація польського досвіду щодо укріплення патріотичного духу і захисту національних інтересів, розвитку громадянського суспільства і економічного зростання має стати складовою фахової роботи українських журналістів, зокрема, запорізьких.
Прикладом такої плідної роботи є нове місцеве двомовне – українською і польською – видання «Запорізька полонійка», яке презентували у прес-центрі «Журналіст». Ця інформаційно насичена, яскрава, кольорова газета виходить у світ за підтримки Сенату Республіки Польща. Ініціатором проекту виступило Запорізьке товариство польської культури ім. св. Іоанна Павла ІІ.У співпраці з ГО «Клуб друзів «Запорізької правди» і запорізькими журналістами, польська спільнота планує зробити газету періодичним виданням, що регулярно висвітлюватиме життя польської спільноти Запорізького краю, а також новин з Польщі. Головна редакторка газети – голова товариства польської культури ім. св. Іоанна Павла ІІ Анна Макушинська закликала до співпраці представників всіх зацікавлених сторін.
В рамках заходів у прес-центрі анонсували і проведення традиційного фестивалю дружби і популяризації польської та української культур «Хортиця – серце Європи. «Под Єдним Нєбєм». Директорка фестивалю та представниця товариства польської культури ім.св. Іоанна Павла ІІ Людмила Пісковська, розповідаючи про свій захід, відмітила високий статус журі, до складу якого увійшли: народна артистка України Світлана Добронравова, доцент Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова Лариса Чинчева, доцент факультету мистецтв РПУ ім. Авдієвського Аліса Зайцева. Фестиваль проводиться на благодійницьких засадах. До участі у ньому залучають також і дітей пільгових категорій – з особливими потребами, позбавлених батьківської опіки, переселенців, із родин воїнів-захисників України. Захід – прекрасна можливість для них випробувати свої творчі сили на великій сцені, поділитися досвідом та навчитися чомусь новому.
Усіх зацікавлених запрошують16-17 листопада до Запорізького міського палацу дитячої та юнацької творчості. Початок о 10.00.
Події у прес-центрі не обмежилися інформаційними заходами. Тут також пройшла наукова дискусія за круглим столом «Україна-Польща: взаємна підтримка та співпраця – історичний досвід і сучасність», організована спільно фахівцями ЗНУ, ЗНТУ і ЗКПУ. Розмова зацікавила всіх, хто вивчає історію Європи ХХ-ХХІ сторіччя. Із доповідями виступили заступник завідувача кафедри теорії, історії держави і права та міжнародного права інституту права ім. В.Сташиса Запорізького класичного приватного університету, кандидат юридичних наук, доцент Олена Гороховська, кандидат технічних наук, доцент Володимир Плескач (ЗНТУ), юна членкиня товариства польської культури ім. Св. Івана Павла ІІ Олександра Зворигіна.
Учасників заходів у прес-центрі «Журналіст» привітав заступник директора –начальник управління міжнаціональних відносин Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації Павло Мяло. Посадовець зазначив, що в Запорізькій області діють чимало активних польських товариств, серед яких товариство польської культури ім. Св. Івана Павла ІІ вирізняється різноплановістю своїх заходів. Це і відзначення державних свят, гостями яких бувають представники сенату Республіки Польща, посольства та консульства ПР, міжнародні наукові семінари, активна робота із студентською молоддю, фестивалі для талановитих дітей, навіть спортивні змагання. Користуючись нагодою, він вручив голові товариства польської культури ім. св. Іоанна Павла ІІ Анні Макушинській почесну відзнаку – грамоту ЗОДА.
- Запорізька обласна організація НСЖУ відкрита до співпраці у справах, направлених на укріплення і розвиток дружніх стосунків між представниками різних національних спільнот, обміну конструктивним досвідом, намагаємося його популяризувати, – підбила риску заходам голова ЗОО НСЖУ Наталя Кузьменко. – Щиро вітаю всіх представників запорізької польської спільноти із їх національним святом. Певна того, що в єдності наша сила.
Світлана Костюк