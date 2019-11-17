Гвардійці урочисто присягнули українському народові на острові Хортиця

Гвардійці урочисто присягнули українському народові на острові Хортиця

На острові Хортиця склали Військову Присягу декілька десятків молодих гвардійців військової частини 3029 Національної гвардії України. На славетному острові зібрались родичі та близькі військовослужбовців, які прибули для проходження строкової військової служби у лавах 9 полку оперативного призначення.

Урочистості розпочались з винесення Бойового Прапора військової частини та виконання державного Гімну України.

Серед молодих військовослужбовців були і жінки, які обрали для себе контрактну службу. Жінки у військовій формі – це вже звичне явище в українській армії.

Під час урочистостей лунали привітання від командира частини, а також благословення від капелана військової частини 3029 протоієрея Віктора Ткача.

Після складання Присяги гвардійці пройшли урочистим маршем повз родичів та близьких, та виконали полкову пісню разом з військовим оркестром.

Для тих, родичів та близьких, хто не зміг бути присутнім на визначному для військовослужбовця заході була проведена онлайн трансляція на офіційній сторінці військової частини 3029 НГУ у Фейсбуці.

#3029NGU

АТО