19 листопада – Всесвітній день чоловіків

Гендерна рівність – не лише жіноча справа. Як дотримуються і чи дотримуються права чоловіків, гарантовані Конституцією? Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» підготував цікаву інформацію до Міжнародного чоловічого дня, 19 листопада.
Стаття 49 Конституції України Кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. Охорона здоров’я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування.
- Чоловіки в Україні, в середньому, живуть на 10 років менше, ніж жінки і на 20 років менше, ніж чоловіки в розвинених європейських країнах
- Українські чоловіки здійснюють самогубство в сім разів частіше, ніж жінки (середній показник у світі – чоловіки здійснюють самогубство в три рази частіше, ніж жінки).
- 70% хворих на туберкульоз – чоловіки, це потрібно враховувати при профілактиці та лікуванні туберкульозу.
- Не приділяється достатня увага чоловічому репродуктивному здоров’ю, відвідування чоловічого лікаря андролога не є обов’язковим. У результаті це веде до погіршення здоров’я та безпліддя.
Стаття 17 Закону України «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків». Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у праці та одержанні винагороди за неї. Роботодавець зобов’язаний: забезпечувати жінкам і чоловікам можливість суміщати трудову діяльність із сімейними обов’язками.
29 cерпня 2018 року на засіданні Кабінету Міністрів було прийнято рішення про внесення відповідних змін до Кодексу законів про працю та закону «Про відпустки”, згідно з якими, зокрема, на батька, який має дитину віком до 14 років, поширюється право на встановлення за його бажанням в обов’язковому порядку режиму роботи на умовах неповного робочого часу, на скорочену тривалість робочого часу за рахунок роботодавця.
Чи знають про це чоловіки? Як часто чоловіки користуються цим правом?
За матеріалами сайту Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє»
Чи дотримуються в Україні права чоловіків, гарантовані Конституцією?