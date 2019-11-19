АТ «Фармак» тісно співпрацює з українською та світовою наукою у питанні наукових досліджень та розробки лікарських засобів

Компанія інвестує значні кошти у розвиток якісних і ефективних лікарських засобів та проводить відповідні дослідження у країнах з високорозвиненою регуляцією обігу лікарських препаратів. Очікується, що такий підхід дозволить одержати ліцензію на маркетинг в економічно розвинених країнах.
Успішним прикладом такої міжнародної співпраці є лікарський препарат Амізон, який є бестселером АТ «Фармак» для лікування грипу та ГРВІ*. У 2005 р. членом-кореспондентом Національної академії наук і Національної Академії медичних наук України, Російської академії медичних наук, доктором медичних наук, професором А.Ф. Фроловим спільно з науковцями АТ «Фармак» в експериментах in vitro вперше продемонстровано противірусну дію лікарського препарату Амізон® (енісаміуму йодид). Тоді ж спільно з науковцями ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України» висловлено гіпотезу, що підвищення рівня інтерферону під впливом енісаміуму йодиду може лежати в основі механізму його противірусної дії. З 2008 р. розпочато глобальний неклінічний і клінічний розвиток енісаміуму з метою встановлення механізму дії, а також всебічного вивчення його профілю безпеки та клінічної ефективності. Неклінічна програма, яка включала повний комплекс фармакологічних, фармакокінетичних і токсикологічних досліджень, виконана у відомих науково-дослідних інститутах та лабораторіях Німеччини, Австрії, Великої Британії, Чехії, Нідерландів, Швейцарії та США.
«У ході широкомасштабних неклінічних та клінічних досліджень, проведених в Україні, Німеччині, Австрії, Канаді та Росії відкрито і підтверджено противірусну ефективність Амізону (міжнародна непатентована назва: енісаміуму йодиду). У 2017 р. ВООЗ присвоїла енісаміуму йодиду АТС-код (Анатомічна терапевтична хімічна класифікація), — J05AX17, — «Противірусні засоби системної дії». Привабливий профіль безпеки лікарського препарату, який протягом останніх 20 років широко застосовується на фармацевтичному ринку України та деяких інших держав (Азербайджан, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Монголія, Росія, Узбекистан, Таджикистан, Туркменістан тощо), відомий лікарям і фармацевтам. На сьогодні більше 1 млрд доз реалізовано у цих країнах. Цінною властивістю противірусного засобу є здатність суттєво знижувати ризик розвитку ускладнень. Фактів виникнення резистентності вірусу грипу до енісаміуму в дослідженнях in vitro на нормальних людських бронхоепітеліальних клітинах не виявлено», — зазначив Віктор Маргітич, головний науковий консультант АТ «Фармак», доктор медичних наук.
Останніми дослідженнями, виконаними у США та Великій Британії продемонстровано пряму інгібіторну дію енісаміуму на активність вірусної РНК-полімерази вірусу грипу.
Науковці американських та європейських науково-дослідних інститутів, що брали участь у вивченні противірусної дії енісаміуму, прибули до Києва для участі у роботі VII Щорічної науково-практичної конференції Школи молодих науковців АТ «Фармак» з міжнародною участю «Наука та сучасне фармацевтичне виробництво», що відбудеться 21 листопада 2019 року у Києві. Декотрі з них присутні на даній прес-конференції.
Таким чином, українська індустріальна фармацевтична наука, тісно співпрацюючи зі світовою фундаментальною наукою, допомагає краще задовольняти потреби пацієнтів у безпечних, ефективних та доступних по ціні ліках та розширювати бізнес-потенціал компанії.
ДОВІДКА
«Фармак» – успішна фармацевтична компанія, лідер фармацевтичного ринку в Україні**, з постійно зростаючою часткою ринку і сталою репутацією відповідального бізнесу та надійного партнера. Більша частина прибутку «Фармак» щорічно реінвестується в зростання і розвиток компанії, що дозволяє розширювати бізнес в Україні і зміцнювати позиції на міжнародній арені. Ми робимо доступним лікування сучасними ефективними лікарськими засобами, допомагаючи людині бути здоровою та щасливою, завдяки європейським стандартам якості, інноваціям, постійному розвитку, професіоналізму і сталій репутації відповідального бізнесу та надійного партнера.
У портфелі компанії 220 продуктових досьє. Щорічно Компанія виводить на ринок до 20 нових лікарських препаратів.
Продукція АТ «Фармак» експортується до 20 країн світу. За результатами 2018 року «Фармак» входить в п’ятірку лідерів в Узбекистані.
АТ «Фармак» — єдиний фармвиробник, який увійшов до ТОП-100 платників податків у 2018 році.***.
На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, що відповідають вимогам GMP. Впроваджена та постійно вдосконалюється фармацевтична система якості згідно з чинними регуляторними вимогами та відповідно до світових стандартів: ISO, GMP. Щороку компанія проходить приблизно 15 міжнародних інспекцій та перевірок.
АТ «Фармак» здійснює контрактне виробництво для понад 10 європейських компаній.
У 2018 році АТ «Фармак» відкрив нове виробництво з виготовлення твердих лікарських засобів. Інвестиції склали 20 млн євро. Очікується, що після запуску нової дільниці з випуску твердих лікарських форм виробнича потужність АТ «Фармак» подвоїться та сягне 3 мільярдів одиниць продукції ТЛФ на рік. Також завдяки збільшенню виробництва створено майже 100 нових робочих місць.
У компанії працює більш ніж 2600 осіб. Понад 80% управлінських вакансій закриваються власними кандидатами. АТ «Фармак» активно співпрацює з шістьма провідними вузами України.
У компанії працюють 5 новітніх лабораторій. Власний лабораторно-технологічний комплекс R&D — науково-дослідний полігон для випробування нових і вдосконалення наявних технологій готових лікарських засобів. Лабораторії оснащені високотехнологічним обладнанням таких світових виробників, як Glatt, SBM, Urlinski, Belimed, De Ditrich, Gea, Sartorius, Malvern Instruments та ін.
АТ «Фармак» є лідером у постачанні лікарських засобів в Україні за програмою «Доступні ліки»** ( у 2018 році). З 23 молекул, на які розповсюджується програма, 8 є в портфелі «Фармак». Це 26 готових лікарських засобів, з яких 7 відшкодовуються повністю, 19 – частково.
З 2015 року в АТ «Фармак» працює власний комплекс із виготовлення субстанцій (департамент із виробництва АФІ) у м. Шостка. Його планова потужність становить 100 тонн субстанцій на рік.
За версією порталу «Економічна правда» у 2017 році АТ «Фармак» увійшло до топ-5 найінноваційніших компаній України. Журнали «Бізнес», «Фокус» назвали АТ «Фармак» одним із найкращих роботодавців серед українських компаній.
*згідно з інструкцією для медичного застосування лікарського засобу Амізон
**за обсягами продажу лікарських засобів у грошовому вираженні, за даними Proxima Research
*** дані Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України