Бліц-опитування: Чи даруєте ви улюбленій людині квіти? Чи доречно збирати для букету польові квіти?

Аліна, вихователька:
-Я не тільки дарую квіти близьким та друзям, але й собі інколи сама купую букет, який мені до вподоби. Взагалі вдома майже завжди є зрізані квіти, починаючи з весняних тюльпанів та конвалій до осінніх хризантем. Так само коли з друзями буваємо на природі, то намагаюсь і звідти привезти додому хоч невеличкий букетик польових квітів.
Левон, приватний підприємець:
-Дружині завжди купую квіти на свята, на день народження та інші, коли донька вчилась у школі, то купував їй на шкільні свята. Польових квітів не знаю, ніколи не буваю в полі.
Наталія, менеджер:
-Польові квіти мені взагалі більше до вподоби, з них можно робити усілякі цікаві композиції. Ось на Трійцю завжди купую такі букети із польових квітів, такі запашні, чудовий настрій від цього. В цьому році пощастило зібрати букет із невеличких соняхів, вони інколи край поля як бур’яни ростуть, нікому не потрібні, а ось зрізала, привезла додому і всі хто бачив були у захваті.
Олеся, студентка:
-Звісно квіти дарую близьким людям. А букети роблю не тільки із квітів, а й з чудернацьких гілочок. Нещодавно принесла додому з Хортиці опалі жовті та червоні листя, це так красиво і надихає і настрій від їх вигляду чудовий.
Тарас, монтажник:
-Ні, на квітах зовсім не розуміюсь. Останній раз сам купував дружині на наше весілля. А зараз вона сама купує якщо до когось в гості йдемо. А польових квітів взагалі не можна збирати, заборонено, хай собі ростуть у полі.