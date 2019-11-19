Діти Широківської громади на один день візьмуть владу у свої руки

в громаді відбудеться «Дитяча сесія» з нагоди підписання Конвенції ООН з прав дитини
Коли: 20 листопада 2019 р. Початок об 11:00
Де: с.Широке Запорізького району (Молодіжний хаб Широківської ОТГ, за адресою: с. Широке, вул. Центральна буд. 1).
На один день діти очолять роботу органів місцевої влади Широківської об’єднаної територіальної громади в рамках глобальної ініціативи ЮНІСЕФ “Дитяча сесія”. Ця акція традиційно проводиться по всьому світу 20 листопада з нагоди підписання Конвенції ООН з прав дитини. Цей день – хороша нагода нагадати про права дітей, а також можливість дати дітям висловитись і дослухатись до їхніх побажань.
Щорічно акцію підтримують лідери багатьох країн світу. Так, наприклад, у 2017 році до акції долучився Президент Франції Емануель Макрон та Прем’єр міністр Канади Джастін Трюдо. Минулого року в управління дітям віддали Європарламент і зал засідань Генасамблеї ООН. У різні роки акцію також підтримували президент Литви, прем’єр-міністри Словенії та Ірландії та багато інших країн світу.