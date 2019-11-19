Яку роботу пропонують роботодавці особам з інвалідністю в Запорізькій області?

На які пропозиції від роботодавців можуть розраховувати особи з інвалідністю в Запорізькій області? За 10 місяців 2019 року в базі даних Запорізької обласної служби зайнятості налічувалось 1141 вакансія для осіб з обмеженими можливостями. Вакансії досить різноманітні, тож знайти роботу можуть як фахівці, кваліфіковані робітники, так і ті, хто не має кваліфікації.
Можемо зауважити, що станом на 19 листопада 2019 року в базі Запорізької обласної служби зайнятості налічується більше 150 вакансій для осіб з інвалідністю.
Пропонуємо до Вашої уваги декілька вакансій для людей з обмеженими можливостями із конкурентною заробітною платою.
ПАТ “ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД” запрошує на роботу токаря та фрезерувальника із заявленою заробітною платою 13000 грн.
ПрАТ “ЗАПОРІЖАБРАЗИВ” пропонує роботу електромонтеру з ремонту та обслуговування електроустаткування (заробітна плата 9750 грн), інженеру-конструктору (9315 грн) , слюсарю-електрику з ремонту електроустаткування (8125 грн).
КЗ “ЗО ФІЛАРМОНІЯ” ЗОР потрібен артист балету з заробітною платою 9298 грн., артист (хору, хорового колективу, оркестрової групи та ін.) 8722 грн.
ПАТ “ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ “ЗАПОРІЖСТАЛЬ” запрошує на роботу лаборанта хімічного аналізу із зар. платою 8769 грн та контролера у виробництві чорних металів (7876 грн)
Також роботодавці шукають прибиральників територій, підсобних робітників, робітників зеленого будівництва, продавеців-консультантів та інш.
«Напередодні Міжнародного дня зайнятості людей з інвалідністю, у період з 20 по 30 листопада 2019 року, в Запорізькій області триватиме Декада зайнятості для учасників АТО/ООС та людей з інвалідністю. Фахівці служби зайнятості завжди готові надати всебічну допомогу у вирішенні питання зайнятості, тож звертайтесь до служби зайнятості і знайдемо роботу разом!», – зазначає директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
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Уточнити інформацію щодо наявних вакансій Ви можете звернувшись до відділу організації надання послуг роботодавцям за тел. 239-80-52
Телефон для довідок: відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи 233-11-47