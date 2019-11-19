Лекція Наталії Лобач «Моя бабця vs фемінізм»

Кому потрібен фемінізм? Жінкам? Чоловікам? Вам? Мені? Чи потрібен він був моїй бабусі, яка жила в країні, де «гендерна рівність» маніфестувалась гучно і на весь світ? Де мистецтво показувало сильних, сміливих і самодостатніх жінок. Вони керували великими підприємствами, брали на себе ініціативу і відповідальність, будували світле майбутнє тоді, коли західні жінки тільки починали виборювати свої права. То чи потрібен нам фемінізм, який розвився і набирав сили в інших контекстах, в іншій гілці історії? Яка роль фемінізму у нашому житті? І яка наша роль у фемінізмі?
Наталія Лобач, регіональна координаторка ГО «Інсайт» Запоріжжя, активістка Amnesty International Ukraine, урбаністичних та правозахисних рухів.
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