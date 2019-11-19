Лекція Наталії Лобач «Моя бабця vs фемінізм»

Лекція Наталії Лобач «Моя бабця vs фемінізм»

Книгарня «Є» та ГО «Інсайт» запрошують на лекцію Наталії Лобач «Моя бабця vs фемінізм», яка відбудеться 21 листопада. Початок – о 18.30.

Кому потрібен фемінізм? Жінкам? Чоловікам? Вам? Мені? Чи потрібен він був моїй бабусі, яка жила в країні, де «гендерна рівність» маніфестувалась гучно і на весь світ? Де мистецтво показувало сильних, сміливих і самодостатніх жінок. Вони керували великими підприємствами, брали на себе ініціативу і відповідальність, будували світле майбутнє тоді, коли західні жінки тільки починали виборювати свої права. То чи потрібен нам фемінізм, який розвився і набирав сили в інших контекстах, в іншій гілці історії? Яка роль фемінізму у нашому житті? І яка наша роль у фемінізмі?

Наталія Лобач, регіональна координаторка ГО «Інсайт» Запоріжжя, активістка Amnesty International Ukraine, урбаністичних та правозахисних рухів.

Адреса Книгарні «Є»:
м. Запоріжжя
пр. Соборний, 139.
Тел.: (094) 885 3903.
Вхід вільний.

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