ОБЛАСНИЙ МОЛОДІЖНИЙ ФОРУМ: ЛІДЕРСТВО ТА ВОЛОНТЕРСТВО

ОБЛАСНИЙ МОЛОДІЖНИЙ ФОРУМ: ЛІДЕРСТВО ТА ВОЛОНТЕРСТВО

Запрошуємо на Молодіжний Форум «Розвиток молодіжного лідерства і волонтерства в сільській місцевості»

Коли: 22 листопада 2019 р. з 11:00

Де: с.Широке Запорізького району (Молодіжний хаб Широківської ОТГ, за адресою: с. Широке, вул. Центральна буд. 1).

Спікери форуму:

–       Денис Коротенко, голова Широківської громади

–       Ярослав Храпський, керівник національного пластового вишкільного центру (м.Київ)

–       представники Запорізького обласного центру молоді

–       Christian Hash, Peace Corps Community Development Volunteer

–       Kurt Frerichs, Peace Corps TEFL Volunteer

–       Christina Morgan, Peace Corps Youth Development Volunteer

–       Мазухіна Вікторія, голова правління ГО «Меценат України»

–       Агєнтаєва Вікторія, директорка КУ «Агенція розвитку Широківської громади»

–       Катерина Мальцева, представниця ГО «СТЕП»

Учасники форуму:

Активна молодь Широківської ОТГ, Чернігівської ОТГ, смт Кушугум, м.Токмак,  Плоднородненської ОТГ, Комиш-Зорянської ОТГ, Томаківської ОТГ.

 

Програма заходу:

11:00-12:00 Відкриття Форуму, панельна дискусія «РОЛЬ МОЛОДІЖНОГО ЛІДЕРСТВА ТА ВОЛОНТЕРСТВА».

12:00-13:00 Презентація від волонтерів Корпусу Миру «THE VALUE OF VOLUNTEERING» / «Цінність волонтерства».

14:00-16:30 Обговорення в інтерактивному форматі за тематикою:

  • Роль волонтерства у розвитку громад;
  • Активізація молоді в громаді;
  • Молодь та громада: механізми комунікації та співпраці.

(Детальна програма заходу – у додатку).

Контакти для преси:: Юлія Завада, Широківська громада +38 096 962 88 21,

email: jzavada.zp@gmail.com

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