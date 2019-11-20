ОБЛАСНИЙ МОЛОДІЖНИЙ ФОРУМ: ЛІДЕРСТВО ТА ВОЛОНТЕРСТВО

Запрошуємо на Молодіжний Форум «Розвиток молодіжного лідерства і волонтерства в сільській місцевості»
Коли: 22 листопада 2019 р. з 11:00
Де: с.Широке Запорізького району (Молодіжний хаб Широківської ОТГ, за адресою: с. Широке, вул. Центральна буд. 1).
Спікери форуму:
– Денис Коротенко, голова Широківської громади
– Ярослав Храпський, керівник національного пластового вишкільного центру (м.Київ)
– представники Запорізького обласного центру молоді
– Christian Hash, Peace Corps Community Development Volunteer
– Kurt Frerichs, Peace Corps TEFL Volunteer
– Christina Morgan, Peace Corps Youth Development Volunteer
– Мазухіна Вікторія, голова правління ГО «Меценат України»
– Агєнтаєва Вікторія, директорка КУ «Агенція розвитку Широківської громади»
– Катерина Мальцева, представниця ГО «СТЕП»
Учасники форуму:
Активна молодь Широківської ОТГ, Чернігівської ОТГ, смт Кушугум, м.Токмак, Плоднородненської ОТГ, Комиш-Зорянської ОТГ, Томаківської ОТГ.
Програма заходу:
11:00-12:00 Відкриття Форуму, панельна дискусія «РОЛЬ МОЛОДІЖНОГО ЛІДЕРСТВА ТА ВОЛОНТЕРСТВА».
12:00-13:00 Презентація від волонтерів Корпусу Миру «THE VALUE OF VOLUNTEERING» / «Цінність волонтерства».
14:00-16:30 Обговорення в інтерактивному форматі за тематикою:
- Роль волонтерства у розвитку громад;
- Активізація молоді в громаді;
- Молодь та громада: механізми комунікації та співпраці.
(Детальна програма заходу – у додатку).
Контакти для преси:: Юлія Завада, Широківська громада +38 096 962 88 21,
email: jzavada.zp@gmail.com