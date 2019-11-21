На території UA: ЗАПОРІЖЖЯ презентують встановлення станцій екомоніторингу

21 листопада на території UA: Запоріжжя відбудеться презентація першої точки встановлення станцій моніторингу якості повітря “ OXYGEN ” в Запоріжжі. Це важлива подія для промислового Запоріжжя, яке страждає від брудного повітря.
За словами Голови Редакційної ради Суспільного мовлення, редакторки програми «Тема дня» Ольги Вакало, те що перша така станція буде встановлена саме на будівлі UA: ЗАПОРІЖЖЯ, – є знаковою подією, бо UA: Суспільне мовлення не байдуже ані до теми повітря, ані до теми громадської відповідальності.
“Чим ми дихаємо? Аби вивести це питання з царини риторичних у розряд аналітичних, тобто звичний для запоріжців зойк розпачу «Ой-йо, чим дихаємо!» зробити першою ланкою відповіді на питання якості запорізького повітря, потрібна система сучасного екомоніторингу. А в ній громадський моніторинг – «пилевимірювач на вікні» небайдужих до теми городян – неодмінна складова. А тепер – про подію: 21 листопада о 12:00 на території UA: Запоріжжя відбудеться презентація і встановлення першої в місті станції моніторингу якості повітря нового покоління “Oxigen”. Знаково, що така станція громадського моніторингу буде встановлена саме на будівлі Суспільного мовника Запоріжжя, аби в он-лайн режимі, “біжучим рядком” повідомляти городян про актуальний стан повітря у цій точці міста,а також про відповідну якості та кількості забруднення безпечну поведінку. Суспільне започатковує системне інформування з цього надважливого для міста питання, бо небайдуже ані до теми чистоти повітря, ані до теми громадської активності та відповідальності. Робимо разом зміни, потрібні як повітря”, – коментує Ольга Вакало.
У минулому році дослідження, проведене командою українських і чеських експертів з неурядових організацій та хіміко-технологічного інституту в Празі (VŠCHT), підтвердило небезпечний рівень забруднення навколишнього середовища в Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Харкові та Маріуполі. Міжнародна команда зібрала 88 проб донних відкладень, піску з дитячих майданчиків і яєць свійської птиці вільного вигулу. Зразки були проаналізовані в сертифікованій лабораторії. Створення системи громадського моніторингу навколишнього середовища і встановлення станцій моніторингу “ OXYGEN ” – це реакція на результати досліджень минулого року.
Станції громадського моніторингу повітря нового покоління “Oxigen” – результат наукової праці українських розробників“Eco-city” з міста Івано-Франківськ, які працювали в рамках міжнародного проекту «Чисте повітря для України». Допомогу та підтримку українцям в цій роботі надали ГО «Дзига» та чеська організація «Арніка».
За словами науково-технічного експерту проекту “Чисте повітря для України” Максима Сороки: «Розширені функції станцій моніторингу” «OXYGEN» “від Eco-City дозволяють всім бажаючим проводити оперативну оцінку якості атмосферного повітря, а також накопичувати масиви великих даних для розрахунку і прогнозування індексів забруднення і ризиків для здоров’я населення“.
В цілому в рамках проєкту в Запоріжжі планується встановити 5 таких станцій. На сьогоднішній день станції громадського моніторингу повітря є єдиним джерелом цілодобової інформації онлайн про якість повітря в Запоріжжі.
Джерело: UA: ЗАПОРІЖЖЯ