Запоріжці сплатили понад півмільярда гривень військового збору

Запоріжці сплатили понад півмільярда гривень військового збору

За десять місяців запорізькі платники податків спрямували до державного бюджету 511 мільйонів гривень військового збору (без даних великих підприємств, які обслуговуються в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС). Сплачена сума на 77 мільйонів або на 18 відсотків перевищила минулорічну. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський.

Середньомісячні надходження платежу зросли порівняно з 2018 роком на 7,7 мільйона – до 51 мільйона.

З початку року майже 265 мільйонів гривень забезпечили суб’єкти господарювання та мешканці м. Запоріжжя. Від платників м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів надійшло 63,2 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 46 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – понад 37 мільйонів, Вільнянського та Новомиколаївського районів – 22,8 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 18,6 мільйона, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 15,7 мільйона, Василівського та Михайлівського районів – 15,1 мільйона тощо.

Станом на 1 листопада у м. Запоріжжя та Запорізькій області військовий збір сплачують 70,8 тисячі компаній, підприємців та громадян.

 

Головне управління ДПС у Запорізькій області

Економіка