Запоріжці сплатили понад півмільярда гривень військового збору

За десять місяців запорізькі платники податків спрямували до державного бюджету 511 мільйонів гривень військового збору (без даних великих підприємств, які обслуговуються в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС). Сплачена сума на 77 мільйонів або на 18 відсотків перевищила минулорічну. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський.
Середньомісячні надходження платежу зросли порівняно з 2018 роком на 7,7 мільйона – до 51 мільйона.
З початку року майже 265 мільйонів гривень забезпечили суб’єкти господарювання та мешканці м. Запоріжжя. Від платників м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів надійшло 63,2 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 46 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – понад 37 мільйонів, Вільнянського та Новомиколаївського районів – 22,8 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 18,6 мільйона, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 15,7 мільйона, Василівського та Михайлівського районів – 15,1 мільйона тощо.
Станом на 1 листопада у м. Запоріжжя та Запорізькій області військовий збір сплачують 70,8 тисячі компаній, підприємців та громадян.
Головне управління ДПС у Запорізькій області