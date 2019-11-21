Завдяки підвищенню зарплат запоріжців бюджети додатково отримали 3,8 мільйона

Рівень заробітних плат на підприємствах регіону постійно аналізується податковою службою. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, цього року було встановлено понад три тисячі компаній, які виплачували своїм працівникам зарплати менше встановленого законодавством мінімуму.
На спільні засідання комісій органів місцевої влади та податкової служби було запрошено 3177 роботодавців. За результатами співбесід керівники 3122 підприємств підвищили рівень оплати праці співробітникам. Завдяки цьому до бюджетів та соціальних фондів додатково надійшло 2 мільйони гривень єдиного соціального внеску, 1,7 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 100 тисяч гривень військового збору.
Аналізуючи звітність суб’єктів господарювання регіону, фахівці податкової служби виявили, що у п’ятірці найбільших мінімізаторів зарплат – підприємства, які спеціалізуються на кредитуванні, виробництві робочого одягу, реалізації продуктів харчування, напоїв і тютюнових виробів, виробництві сільгосппродукції, торгівлі фармацевтичними товарами. У цих компаніях значна кількість робітників працювала за сумісництвом, на неповний робочий час або з відрядною оплатою праці.
Нагадуємо, у 2019 році мінімальна заробітна плата становить 4173 гривні.
Головне управління ДПС у Запорізькій області