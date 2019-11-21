Зустрічайте випуск ПравдиЗП за 21.11.2019

Друзі! У четвер, 21 листопада, виходить у світ черговий впуск Запорізької обласної газети «Правда ЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходить тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати рішення Третього апеляційного адміністративного суду (м.Дніпро) про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
Нинішній наш випуск виходить у світ саме у День Гідності і Свободи. Тож згадаємо ВСЕ! Україна – територія гідності і свободи. Такими нас зробила не одна, а дві революції – наш Майдан 2004-го року, який був Святом Свободи, і Революція 2013-го року, Революція Гідності. Витримавши важкий іспит, українці підтвердили свою європейськість, гідність, своє прагнення до свободи. Після подій 2013-го – 2014-го року, революції Гідності і трагедії початку неоголошеної війни Росії проти України, окупації Кримського півострова і декількох обласних центрів на сході України, ми змінилися. І прагнемо утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, збереження та донесення до сучасного і майбутніх поколінь об’єктивної інформації про доленосні події в Україні початку XXI століття. Віддаймо належне патріотизму і мужності громадян, які восени 2004-го року і в листопаді 2013 – лютому 2014 стали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів Української держави та її європейського вибору, вшануймо тих, хто віддав найдорожче – своє життя за встановлення високих ідеалів, об’єднаймося в нашому прагненні зберегти і примножити їх здобутки.
Цього ж тижня, 23 листопада, ми вшановуємо жертви Голодомору в Україні. Ми пам’ятаємо… на генетичному рівні. Мільйони померлих і мільйони ж ненароджених… Репресивний режим скалічив і перемолов на порох чимало людських доль. І все ж були відчайдухи, які змогли вижити у тих нелюдських умовах. Про долю одного з наших видатних земляків – поета, журналіста, доктора філософії Пенсильванського університету, викладача української мови в Американській військовій школі мов в Монтереї, професора Альбертського університету в Канаді Григорія Жученка читайте у нарисі запорізького письменника Бориса Артемова.
А ще ми інформуватимемо своїх читачів про таке.
У Бердянську триває судовий процес над убивцями добровольця Сармата – Віталія Олешка. Національне антикорупційне бюро завершило досудове розслідування у справі стосовно колишнього голови Запорізької облдержадміністрації Костянтина Бриля. Йому закидають приховання близько 40 млн грн. Тепер цю справу розгляне Антикорупційний суд.
Президент України Володимир Зеленський провів кадрову рокіровку голів райдержадмністрацій в Запорізькій області.
Піднімаємо й важливі соціальні проблеми.
У рубриці «Соціальний ракурс» читайте про інновації з субсидіями, допомогу малозабезпеченим сім’ям із дітьми, підтримку безхатьок.
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Перебування на обліку в службі зайнятості. Що треба знати? Досить часто громадяни, які звернулися до центру зайнятості в пошуках роботи, опиняються в ситуації, коли з певних причин припиняється їх реєстрація як безробітних, і вони одночасно втрачають право на матеріальне забезпечення. Уникнути непорозумінь, допоможуть роз’яснення Запорізького обласного центру зайнятості, опубліковані в нашій газеті.
Пропонуємо дізнатися про події у культурному житті області.
На Веселівщині у теплому родинному колі відствяткували День працівників сільського господарства і агропромислового комплексу. А у Запорізькому національному технічному університеті – віднедавна Запорізькій політехніц і- запрошують на День відкритих дверей.
А у традиційній рубриці «Дивина тижня» ми здивуємо своїх читачів розповіддю про … реалізацію у наші дні дива з Казки про дванадцять місяців.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.