Нацгвардійці вшанували Героїв Революції Гідності

Бійці 9-го полку оперативного призначення взяли участь у мітингу присвяченого Дню Гі́дності та Свобо́ди.
На мітингу були присутні представники місцевої влади, силових структур, школярі, друзі та родичі загиблих героїв війни на Донбасі.
Захід традиційно розпочався з виконання Державного Гімну та виступів представників органів обласного та місцевого самоврядування.
Священнослужителі різних конфесій провели молебень за загиблими та за мир в Україні.
Учасники мітингу вшанували хвилиною мовчання пам’ять полеглих героїв, які захищали Україну за часів Майдану та на сході України, та поклали квіти до пам’ятного знака Героям Революції Гідності.
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