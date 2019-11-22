Ринок праці Запорізької області

Станом на 22 листопада 2019 року чисельність безробітних громадян по області становила 16,3 тис. осіб, з них 12,1 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 22 листопада 2019 року – 2460 одиниць (у м. Запоріжжі – 1518 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 7 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 2 безробітних).
З початку листопада 2019 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 267 громадян. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 80 безробітних, які перебували на обліку.