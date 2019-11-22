У Запоріжжі презентували новий документальний фільм серії UA-EU «Австрія: цивілізована і децентралізована»

2019 рік оголошено роком культури Австрії в Україні. В рамках культурного співробітництва Агенція регіональних ініціатив спільно із запорізьким телеканалом TV5 зняли документальний фільм про Австрію. Захід пройшов в готелі «KHORTITSA PALACE» керівник Агенції регіональних ініціатив Олександр Павлов є ідейним натхненником фільму.
– «Наш фільм не є пропагандою європейського вибору України. Він розповідає про кращі практики, які реалізуються в Європі, і які може перейняти Україна. На прикладі маленьких міст ми показали, як позитивно на них може вплинути процес децентралізації. Саме такі приклади ми привели у фільмі і хотіли б, щоб їх швидше реалізували в Україні, – зазначив керівник Агенції регіональних ініціатив Олександр Павлов.
«Це вже третій фільм серії, який ми створюємо разом з найкращим регіональним телеканалом TV 5 та головним режисером TV5 Борисом Аракчєєвим.
Раніше знімали фільми про Фінляндію та Литву, які були присвячені ювілеям незалежності цих країн.
Чому Австрія? Це приклад високої організації соціуму, в якому використовується принцип децентралізації, що як ніколи сьогодні актуально для нашої країни. У цій країні навіть маленькі міста цілком самоврядні та успішні», – сказав Олександр Павлов.
За його словами фільм «Австрія: цивілізована і децентралізована» не для туристів, а для тих, хто хоче зрозуміти суть сьогоднішньої Австрії – її історію, економіку і особливий шлях.
– «В цьому фільмі ми хотіли показати, на прикладі Австрії, процес децентралізації, що вона починається в першу чергу в головах людей. І серед українських міст саме в Запоріжжі ми можемо побачити ту правильну і успішну децентралізацію, яка впроваджується в Україні. Яскравий тому приклад – будівництво нового терміналу запорізького аеропорту, яке реалізується за кошти місцевого бюджету. Це ще раз доводить, що на окремій території люди зможуть правильніше і швидше приймати ефективні рішення», – сказав Почесний консул Австрійської республіки в Запоріжжі Борис Шестопалов.
Посол Австрії в Україні Гернот Пфандлер відзначив потенціал, який існує між Австрією і Україною. Австрія зацікавлена у співпраці з Україною, зокрема, і з Запоріжжям.
– «Лінц є містом-побратимом Запоріжжя, і ми б хотіли «освіжити» це партнерство і зробити подальші кроки в просуванні розвитку цієї співпраці. Надалі ми ставимо собі завдання в сфері економічного співробітництва. В рамках співпраці з Україною ми хочемо розкрити також культурний потенціал двох країн і продовжити розпочату роботу», – розповів Гернот Пфандлер.
Фільм можна буде побачити найближчим часом в ефірі каналу TV5.
Олександр Павлов подякував Почесного консула Австрійської республіки в Україні Бориса Шестопалова, компанію Токмак Солар Енерджі та її директора Олександра Рєпкина і «МЛ Іллюмінейшн УА» і її директора Маркевич Анну за допомогу в створенні фільму.