Запорізька область: вогнеборці ліквідували 2 пожежі на території приватного домоволодіння

21 листопада о 00:58 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла по вул. Гагаріна в селі Тернувате Новомиколаївського району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на території приватного домоволодіння горить гараж та прибудовані до нього господарчі споруди на загальній площі 80 кв. м.
О 03:15 бійці ДСНС локалізували загоряння, а о 03:40 – повністю ліквідували.
Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи проводять розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 6 чоловік особового складу.
Цього ж дня о 01:59 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на вул. Чарівній в селі Новопрокопівка Токмацького району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на території приватного домоволодіння горить житловий будинок та прибудова до будинку на загальній площі 54 кв. м.
О 03:04 вогнеборці локалізували загоряння, а о 04:35 повністю ліквідували, провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.