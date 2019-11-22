Запорізькі торговці підакцизною продукцією сплатили до бюджетів громад 143 мільйони

Запорізькі підприємці і торговельні компанії, які продають уроздріб підакцизні товари, з початку року сплатили до місцевих бюджетів 143 мільйони гривень акцизного податку (не враховуючи дані великих платників Запорізького управління Офісу ВПП ДПС). Лише у жовтні до скарбниць громад спрямовано 14,3 мільйона, що на 6 відсотків більше, ніж минулого року.
Як зазначив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, п’ять відсотків з кожної проданої підакцизної продукції повністю зараховується до бюджету тієї території, де здійснюється торгівля.
Для реалізації алкогольних напоїв і тютюнових виробів суб’єктам господарювання необхідно мати відповідні ліцензії. Упродовж січня-жовтня податкова служба області видала їм майже п’ять тисяч дозвільних документів.
Крім того, у сфері обігу підакцизних товарів податківці провели 612 перевірок. За виявлені порушення законодавства застосовані штрафні санкції на загальну суму майже 11 мільйонів гривень.
Головне управління ДПС у Запорізькій області