Колектив ЗНУ запрошує старшокласників та їхніх батьків завітати на День абітурієнта 24 листопада

Колектив ЗНУ запрошує старшокласників та їхніх батьків завітати на День абітурієнта 24 листопада

Запорізький національний університет 24 листопада 2019 року запрошує усіх охочих завітати на День абітурієнта. Початок офіційної частини о 10.00. Цей захід буде цікавим як для майбутніх вступників – учнів 11 класів, які саме зараз остаточно визначаються із фахом та із закладом вищої освіти, де прагнуть навчатися в майбутньому, учням 9-10 класів, котрі хочуть завчасно визначитися зі своїм майбутнім й отримати рекомендації, як підготуватися до успішного проходження ЗНО, їхнім батькам і вчителям.

Представники відділу доуніверситетської підготовки, профорієнтації та працевлаштування ЗНУ подбали про те, аби цей захід був не лише корисним, але й цікавим для всіх його учасників.

У програмі Дня абітурієнта:

– фестиваль «Your day at ZNU» з 08.30 до 14.00 на Студентській площі (між навчальними корпусами №№ 2 і 6);

– комп’ютерне тестування на професійне самовизначення;

– зустріч із керівництвом університету, інженерного інституту та факультетів;

– ознайомлення зі спеціальностями та перспективами здобуття освіти;

– обговорення питань вступної кампанії-2020 та проходження ЗНО;

– оригінальні конкурси, квести, розіграш призів, фотозони;

– нагородження переможців конкурсу «Кубок випускного класу»;

– творча атмосфера спілкування, гарний настрій, багато цікавої та корисної інформації.

Тож 24 листопада керівництво, викладачі й студенти ЗНУ очікують вас за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66б (навчальний корпус № 2). Офіційна частина, під час якої йтиметься про особливості вступної кампанії-2020 і про те, як підготуватись до складання зовнішнього незалежного оцінювання, відбудеться в актовій залі, на 3 поверсі навчального корпусу № 2 ЗНУ.

Більше інформації можна дізнатися за телефонами: (061) 228-76-01, 289-12-96, написавши на е-мейл: vdpp_znu@ukr.net або ж перейшовши за покликанням: http://www.znu.edu.ua; http://sites.znu.edu.ua/vdpp/

Приєднуйся й до Фейсбук-події:

https://www.facebook.com/events/702849740203420/

Наука