Колектив ЗНУ запрошує старшокласників та їхніх батьків завітати на День абітурієнта 24 листопада

Запорізький національний університет 24 листопада 2019 року запрошує усіх охочих завітати на День абітурієнта. Початок офіційної частини о 10.00. Цей захід буде цікавим як для майбутніх вступників – учнів 11 класів, які саме зараз остаточно визначаються із фахом та із закладом вищої освіти, де прагнуть навчатися в майбутньому, учням 9-10 класів, котрі хочуть завчасно визначитися зі своїм майбутнім й отримати рекомендації, як підготуватися до успішного проходження ЗНО, їхнім батькам і вчителям.
Представники відділу доуніверситетської підготовки, профорієнтації та працевлаштування ЗНУ подбали про те, аби цей захід був не лише корисним, але й цікавим для всіх його учасників.
У програмі Дня абітурієнта:
– фестиваль «Your day at ZNU» з 08.30 до 14.00 на Студентській площі (між навчальними корпусами №№ 2 і 6);
– комп’ютерне тестування на професійне самовизначення;
– зустріч із керівництвом університету, інженерного інституту та факультетів;
– ознайомлення зі спеціальностями та перспективами здобуття освіти;
– обговорення питань вступної кампанії-2020 та проходження ЗНО;
– оригінальні конкурси, квести, розіграш призів, фотозони;
– нагородження переможців конкурсу «Кубок випускного класу»;
– творча атмосфера спілкування, гарний настрій, багато цікавої та корисної інформації.
Тож 24 листопада керівництво, викладачі й студенти ЗНУ очікують вас за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66б (навчальний корпус № 2). Офіційна частина, під час якої йтиметься про особливості вступної кампанії-2020 і про те, як підготуватись до складання зовнішнього незалежного оцінювання, відбудеться в актовій залі, на 3 поверсі навчального корпусу № 2 ЗНУ.
Більше інформації можна дізнатися за телефонами: (061) 228-76-01, 289-12-96, написавши на е-мейл: vdpp_znu@ukr.net або ж перейшовши за покликанням: http://www.znu.edu.ua; http://sites.znu.edu.ua/vdpp/
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