У Запоріжжі пройшов унікальний мейкатон на підтримку жінок-переселенок

У Запоріжжі з 11 по 17 листопада пройшов мейкатон «Розширення прав і можливостей жінок». У ньому взяли участь 70 жінок із Запорізької, Донецької і Луганської областей, які переважно постраждали від воєнного конфлікту на сході України. Були також одинокі й багатодітні матері та інші соціально незахищені групи жінок. Мейкатон – нове для нас слово. Це англомовний неологізм, створений з двох слів: make (зробити або шити) і marathon (марафон). Під час заходу жінок навчали, як стати успішною бізнес-леді, розкрити свій творчій потенціал, займаючись улюбленою справою й перебуваючи поруч із сім’єю, виховуючи дітей. Завдяки знанням та навичкам, які жінки здобули на мейкатоні, їм буде легше все це поєднувати!
Звичайно, їх тут не навчали з нуля шити чи в’язати. Багато хто з жінок-учасниць займався шиттям з шести-семи років. Але одна справа – щось шити для себе й інша – створити бізнес. Тому з жінками проводили майстер-класи, їх учили розробляти дизайн, створювати авторські роботи. Крім шиття працював і сектор манікюру – використовуючи гель-лак, жінки створювали справжні шедеври на нігтях.
Крім практичних навичок велику увагу було приділено й просуванню бізнес-ідей, онлайн-маркетингу. Тут навчали навіть створювати власні веб-сторінки. Адже будь яку річ треба вміти не тільки виробити, але й успішно продати. Жінки організовували команди, створювали й презентували бізнес-плани.
- Нас навчала майстер, яка сама колись навчалася в школі Chanel, – розповідає учасниця Мейкатону Тетяна Івахненко. – Вона, наприклад, навчила нас, як із старих речей зробити нові, більш сучасні, дати їм друге життя. Ми отримали дуже корисні навички. Я вперше працювала з натуральним хутром. Все вийшло гарно.
Крім того учасниці виробляли комплекти постільної білизни, порт’єри, в’язані пледи на тканинній основі, капці, кеди, шапки…
Цей захід проводив Запорізький благодійний фонд «Єдність за майбутнє» в партнерстві з Естонською громадською організацією «Garage 48» та Естонською радою у справах біженців за підтримки Міністерства закордонних справ Естонії. Мейкатони – достатньо поширена в Європі форма навчання, а от в Україні він відбувся вперше.
І як зазначила менеджерка проекту від організації «Garage 48» Кадрі Койвік, перший український мейкатон багато в чому унікальний: «Наша організація діє з 2010 року, ми провели вже 140 заходів в Європі, але вперше проводимо семиденний мейкатон. Раніше такі заходи за нашою участю тривали набагато менше. (Наша організація й називається «Garage 48», тому що, на нашу думку, 48 годин – мінімально необхідний час для розробки ідеї). До того ж у Запоріжжі практична робота доповнюється корисними лекціями. Унікальність полягає ще і в тому, що участь беруть тільки жінки, причому різного віку. До того ж у цьому мейкатоні розвивається два напрямки – текстильна галузь і б’юті-послуги».
- Я хочу подякувати всім громадянам Естонії, які сьогодні, коли в Україні продовжується військовий конфлікт, що погіршив умови життя багатьом людям, є поруч з нами, допомагають постраждалим, серед яких перш за все жінки, яким довелося покинути разом з дітьми рідні місця, – коментує голова правління Запорізького благодійного фонду «Єдність за майбутнє» Тамара Огородова. – Із сімдесяти учасниць сорок одна приїхала саме з громад, що розташовані в Донецькій та Луганській області – з Рубіжного, Мар’янки, Волновахи, Щастя, Маріуполя. Військові дії на Сході України змусили багатьох жінок залишити свої домівки та стати внутрішньо переміщеними особами. В нашій області їм зазвичай доводиться винаймати житло, а це матеріально обтяжливо для будь-якої родини, надто коли є діти. Тому це дуже важливий соціальний проект. Треба відзначити й те, що цей проект є продовженням нашої попередньої роботи. Більшість учасниць у результаті нашого минулого проекту зареєструвалися як фізичні особи-підприємці, і тому зараз завдяки знанням і навичкам, здобутим на мейкатоні, їм буде легше починати власну справу.
- Україна живе в наших серцях і є приорітетнішим напрямком нашої зовнішньої політики, – заявив перший секретар посольства Естонії в Україні Рісто Рус. – Естонія вже вклала 2,7 млн. євро в розвиток України – урядової роботи, бізнесу, освіти. Саме тому в цьому проекті бере участь не тільки громадська організація «Garage 48», а й Естонська рада в справах біженців.
Завдяки підтримці естонських партнерів учасниці проекту відчуватимуть підтримку й після його завершення. Жінки об’єдналися в 19 команд, які виборювали гранти на розвиток бізнесу в розмірі від 56 000 до 106 000 гривень. За умовами конкурсу, до команди повинні були входити не менше трьох жінок. Протягом 48 годин хакатону вони виготовляли прототипи власних бізнес-ідей – домашній текстиль (штори, ковдри), робили манікюр, використовуючи гель-лак, та розробляли бюджет та маркетингову стратегію під керівництвом досвідчених менторів і менторок.
Завершився мейкатон яскравою презентацією цих бізнес-ідей та речей, виготовлених власними руками. Під час заходу відбулося пряме включення із хакатону, який відбувався в цей самий час в м. Таллінн (Естонія).
І от, нарешті, підбито підсумки. 5 команд отримали гранти на відкриття бізнесу: «Art Style» (Рубіжне, Луганська область) «Всім добра» (Волноваха, Донецька область), Центр послуг «Надія» (Мар’їнка, Донецька область), «Уют» (Запоріжжя, Запорізька область), «Uken» (Маріуполь, Донецька область). Бізнес-ідеї цих команд спрямовані на створення бізнесу в сфері шиття одягу, виготовлення домашнього текстилю, нігтьового сервісу.
Кожна з цих команд отримає не тільки грант, але й допомогу менторів (наставників) у просуванні бізнесу протягом шести місяців.
Є великі сподівання на те, що завдяки мейкатону, проведеному фондом «Єдність за майбутнє», жінки, які навчалися на мейкатоні, зможуть своїми руками збільшити власні доходи, підняти рівень свого добробуту й поповнити прошарок так потрібного країні середнього класу. Принаймні у жінок тут міняється свідомість. Вони пересвідчуються в тому, що не тільки чоловіки можуть створювати успішний бізнес.
Олександр Дорошенко