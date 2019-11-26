5,8 млн. грн. компенсації єдиного соціального внеску отримали роботодавці Запорізької області

Легалізація зайнятості, створення нових робочих місць та підвищення рівня заробітної плати є базовим фактором для поліпшення добробуту населення. Щоб подолати дисбаланс на ринку праці сьогодні необхідно підвищувати соціальні стандарти, дотримуватися вимогам щодо легалізації праці. Тому державна служба зайнятості пропонує роботодавцям послуги, що допомагають заощаджувати, економічно стимулюють до збереження вже існуючих та створення нових робочих місць. Ми говоримо про 100 – відсоткову компенсацію витрат на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування безробітного за направленням служби зайнятості.
— Компенсація виплачується протягом одного року з дня працевлаштування особи при умові збереження гарантії зайнятості особи строком не менше ніж на два роки, — зазначає директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
Станом на 15 листопада поточного року на нові робочі місця працевлаштовано 431 безробітного, із здійсненням компенсації витрат єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 228 роботодавцям. В тому числі 129 суб’єктам малого підприємництва, які працевлаштували 276 громадян на нові робочі місця у пріоритетних видах економічної діяльності.
Із числа працевлаштованих – 155 громадян з числа тих, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, серед них 82 людей перед пенсійного віку, 60 тих, хто мають статус «один з батьків або особа, яка їх замінює і має на утриманні дитину (дітей) віком до 6 років» та інші.
Найбільше безробітних були працевлаштовані до роботодавців, які здійснюють свою діяльность у галузях: переробна промисловість, оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів, транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність, сільське господарство.
В цілому у поточному році в Запорізькій області на відшкодування роботодавцям єдиного соціального внеску компенсовано 5785,6 тис. грн., що складає 93 відсотки від затвердженого кошторису на 2019 рік.
Загалом ця послуга корисна не лише роботодавцям, а й шукачам роботи. Оскільки стимулює керівників підприємств та приватних підприємців не просто створювати нові робочі місця, а й офіційно оформлювати працівників у штат, виплачуючи їм легальну заробітну плату, забезпечуючи соціальні гарантії.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47