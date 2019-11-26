Бліц-опитування: Чи маєте ви звичку тримати вдома рослини на підвіконні? Які саме?

Анжела, візажист-перукар:
-Нічого вдома не тримаю на підвіконні, ані горщиків, ані інших речей. Пам’ятаю батьківську квартиру, де всі підвіконня були у суцільних горщиках с кімнатними квітами. Якоїсь краси від цього не було, тільки відчуття захаращеності. Мені подобаються чисті та вільні від речей підвіконня. Ну, хіба що інколи постоїть ваза з квітами.
Ганна Павлівна, пенсіонерка:
–Звичайно, вдома в мене багато квітів росте. Вони і прикрашають, і повітря очищують, і приємно бачити вдома зелене листя, або квіти. В кімнатах у мене фіалки, герань, бегонії, а на кухні кактуси та невеличке дерево лимона.
Ілля, програміст:
-Кілька років з дружиною живемо на орендованих квартирах, і відверто кажучи, нам не до горщиків з квітами. Воно б непогано було б для душі і очей, аби щось зеленіло на підвіконні, можливо потім, коли будемо мати власне житло, тоді заведемо собі якийсь фікус.
Петро Лукич, пенсіонер:
А як же, звісно, вдома є кімнатні рослини, дружина моя дуже любить таке. Різні рослини в неї ростуть. І ще взимку завжди зелена цибулька на кухні росте, невеличкий кущик з кімнатним перцем, такі перчини на ньому червоні та смачні до борщу обов’язково собі зірву. Намагались колись виростити лимон вдома, але щось йому в нас не сподобалося.
Сніжана, домогосподарка:
-Колись давно мені друзі подарували квітучу орхідею на день народження, вона дуже довго квітла, всі знайомі це запам’ятали, і вирішили що я люблю саме орхідеї. Тож наступного дня народження мені подарували ще дві орхідеї, а потім у друзів вже стало це традицією. Тож кожного року мій орхідейний сад на підвіконні тільки збільшується, а орхідеї я дійсно люблю