Генеральним директором комбінату «Запоріжсталь» призначений Олександр Мироненко

Генеральним директором комбінату «Запоріжсталь» призначений Олександр Мироненко

25 листопада 2019 року загальні збори акціонерів ПАТ «Запоріжсталь» призначили генеральним директором підприємства Олександра Мироненка.

 

Олександр Мироненко має великий досвід роботи в металургійній галузі. До Групи Метінвест він перейшов в 2007 році з компанії Смарт-Холдинг, і за цей час пройшов шлях від експерта з планування виробництва і продажів до директора з виробництва Операційної дирекції. На цій посаді він займався підвищенням ефективності роботи гірничодобувних і металургійних підприємств Групи. Із 2007 по 2010 роки Олександр працював в «Промет Стіл» (Болгарія), а з 2010 по 2019 роки – в Операційній дирекції Групи Метінвест. Він також був членом наглядових рад ЕКХП і «Промет Стіл», а з 2017 року очолив Наглядову раду останнього підприємства.

 

«Головні завдання, поставлені переді мною акціонерами – це стабільна робота і подальший розвиток «Запоріжсталі». Сьогодні, коли металургійна галузь входить в найжорсткішу глобальну кризу за останні 10 років, важливо правильно реалізувати розроблений план антикризових дій у комплексі з операційними поліпшеннями. Це дозволить нам зберегти максимальну кількість робочих місць і безперебійне виробництво на комбінаті. Упевнений, що разом з сильною командою «Запоріжсталі» ми гідно пройдемо цей складний період», – зазначив Генеральний директор «Запоріжсталі».

 

Олександр Мироненко народився 31 грудня 1981 року в Києві. Закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». Одружений, виховує двох дітей.

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