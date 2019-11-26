Генеральним директором комбінату «Запоріжсталь» призначений Олександр Мироненко

25 листопада 2019 року загальні збори акціонерів ПАТ «Запоріжсталь» призначили генеральним директором підприємства Олександра Мироненка.
Олександр Мироненко має великий досвід роботи в металургійній галузі. До Групи Метінвест він перейшов в 2007 році з компанії Смарт-Холдинг, і за цей час пройшов шлях від експерта з планування виробництва і продажів до директора з виробництва Операційної дирекції. На цій посаді він займався підвищенням ефективності роботи гірничодобувних і металургійних підприємств Групи. Із 2007 по 2010 роки Олександр працював в «Промет Стіл» (Болгарія), а з 2010 по 2019 роки – в Операційній дирекції Групи Метінвест. Він також був членом наглядових рад ЕКХП і «Промет Стіл», а з 2017 року очолив Наглядову раду останнього підприємства.
«Головні завдання, поставлені переді мною акціонерами – це стабільна робота і подальший розвиток «Запоріжсталі». Сьогодні, коли металургійна галузь входить в найжорсткішу глобальну кризу за останні 10 років, важливо правильно реалізувати розроблений план антикризових дій у комплексі з операційними поліпшеннями. Це дозволить нам зберегти максимальну кількість робочих місць і безперебійне виробництво на комбінаті. Упевнений, що разом з сильною командою «Запоріжсталі» ми гідно пройдемо цей складний період», – зазначив Генеральний директор «Запоріжсталі».
Олександр Мироненко народився 31 грудня 1981 року в Києві. Закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». Одружений, виховує двох дітей.