Новації у сфері застосування РРО

Законами України “Про внесення змін до Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг” № 128-IX від 20.09.2019 та “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг” 129-IX від 20.09.2019 передбачені зміни в порядок застосування РРО, зокрема:
– з 19 квітня 2020 року замість традиційних РРО можливо використовувати програмні РРО (спеціальні безкоштовні програми призначені для реєстрації розрахункових операцій, які можна буде встановити на будь-який гаджет).
– з 01 жовтня 2020 року використання РРО стане обов’язковим (крім платників єдиного податку 1 групи) для фізичних осіб – платників єдиного податку ризикових сфер діяльності – продавців ювелірних виробів, медпрепаратів і ліків, складних побутових приладів, автозапчастин, магазинів з продажу секонд-хенду. Також використовувати РРО мають ресторани, кафе, турагенції, готелі.
– З 1 січня 2021 року використання РРО буде обов’язковим для фізичних осіб-платників єдиного податку 2, 3, 4 груп незалежно від видів діяльності.
Головне управління ДПС у Запорізькій області