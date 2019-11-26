Підприємці та агровиробники Запорізького регіону сплатили до бюджетів 1,1 мільярда гривень

До місцевих бюджетів Запорізької області за десять місяців надійшло 1 мільярд 143 мільйони єдиного податку. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, запорізькі підприємці та сільгоспвиробники збільшили відрахування до минулорічного рівня на 123 мільйони або на 12 відсотків.
Зокрема, суб’єкти підприємництва-фізичні особи перерахували до скарбниць громад 724 мільйони, що на 23 відсотки більше ніж торік, СГД-юридичні особи – 146,5 мільйона (+16 відсотків) та представники агросектору – 272 мільйона гривень.
До міського бюджету Запоріжжя надійшло 551,6 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 126 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 102,6 мільйона, Вільнянського та Новомиколаївського районів – 63,7 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 57 мільйонів, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 54 мільйони, Василівського та Михайлівського районів – 49 мільйонів тощо.
Усього на початок листопада на Запоріжжі спрощену систему оподаткування використовують 49122 підприємця-фізособи та 8452 юридичні особи, що перевищує минулорічну кількість, відповідно, на 2515 та 167.
Головне управління ДПС у Запорізькій області