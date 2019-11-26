Підприємці та агровиробники Запорізького регіону сплатили до бюджетів 1,1 мільярда гривень

Підприємці та агровиробники Запорізького регіону сплатили до бюджетів 1,1 мільярда гривень

До місцевих бюджетів Запорізької області за десять місяців надійшло 1 мільярд 143 мільйони єдиного податку. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, запорізькі підприємці та сільгоспвиробники збільшили відрахування до минулорічного рівня на 123 мільйони або на 12 відсотків.

Зокрема, суб’єкти підприємництва-фізичні особи перерахували до скарбниць громад 724 мільйони, що на 23 відсотки більше ніж торік, СГД-юридичні особи – 146,5 мільйона (+16 відсотків) та представники агросектору – 272 мільйона гривень.

До міського бюджету Запоріжжя надійшло 551,6 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 126 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 102,6 мільйона, Вільнянського та Новомиколаївського районів – 63,7 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 57 мільйонів, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 54 мільйони, Василівського та Михайлівського районів – 49 мільйонів тощо.

Усього на початок листопада на Запоріжжі спрощену систему оподаткування використовують 49122 підприємця-фізособи та 8452 юридичні особи, що перевищує минулорічну кількість, відповідно, на 2515 та 167.

 

Головне управління ДПС у Запорізькій області

Економіка