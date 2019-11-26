Податковий аудит на Запоріжжі: кількість перевірок скорочено на півсотні

У січні-жовтні запорізькі податківці провели 552 документальні перевірки, з яких 125 планових та 427 позапланових. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, порівняно з минулим роком кількість планових ревізій зменшилась на 33 або на 21 відсоток, а позапланових – на 21 або на 5 відсотків.
За порушення податкового законодавства донараховано 303,8 мільйона гривень, що на 107,6 мільйона більше, ніж у 2018 році. З цієї суми платники узгодили 112 мільйонів, що на 33 мільйони або на 41 відсоток перевищило минулорічний показник.
У сфері готівкових операцій аудитори здійснили 533 заходи контролю (фактичні перевірки), за результатами яких застосовано 5,5 мільйона гривень фінансових санкцій. Порушники погодились із 95 відсотками донарахованих сум (5,2 мільйона). На даний час вони вже сплатили до бюджету 4,5 мільйона, що на 900 тисяч більше, ніж торік.
Нагадаємо, представники бізнесу можуть заздалегідь дізнатися, чи включене підприємство до графіку планових перевірок. Заходи аудиту розміщені на вебпорталі Державної податкової служби України: https://tax.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/362017.html.
Головне управління ДПС у Запорізькій області