Помідорове вікно

Помідорове вікно

Можливо для когось це не диво, але тільки не для мене. Це фото надала нам мешканка міста, пенсіонерка, колишня робітниця будівельної організації Ольга Миколаївна Білоручко. Все життя вона пропрацювала маляром-штукатуром, а на пенсії захопилось  рослинництвом на підвіконні. Що тільки не вирощувала в себе вдома, а останні роки зосередилась вирощувати помідори саме у осінньо-зимовий період, бо дуже радіє душа коли за вікном морози, а на підвіконні дозрівають   соковиті червоні плоди. Аби зібрати врожай саме взимку, жінка сіє насіння на початку літа, а сорт його   особливий – «Черрі»,  він дає невеличкі, але рясні плоди, саме те, що треба для підвіконня

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