Презентація книжки Артема Чапая “Дивні люди”

Книгарня «Є» та «Видавництво 21» запрошують на презентацію книжки Артема Чапая «Дивні люди», що відбудеться 28 листопада за участю автора. Початок – о 18:30.
Українські вчені відтворили за ДНК неандертальця. Він виростає в секретному інституті, замаскованому під гаражний кооператив, і лише після досягнення повноліття виходить у великий світ. Через брак життєвого досвіду та особливості мислення український неандерталець постійно втрапляє у дивні ситуації – а на тутешніх сапієнсів дивиться поглядом дещо наївного стороннього. Втім, поступово виявляється: все може бути складніше. І це не фантастика. Це, як з іншого приводу скаже одна з героїнь, «радше трагікомедія».
Артем Чапай, відомий уже багатьма своїми книгами, вважає, що, якщо якомусь із його персонажів судилося лишитися в пам’яті, в літературі, то це буде саме головний персонаж роману «Дивні люди». Чому так, більше можна буде довідатися на презентації.
Адреса Книгарні «Є»:
м. Запоріжжя
пр. Соборний, 139.
Тел.: (094) 885 3903.
Вхід вільний.