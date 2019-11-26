Презентація книжки Артема Чапая “Дивні люди”

Презентація книжки Артема Чапая “Дивні люди”

Книгарня «Є» та «Видавництво 21» запрошують на презентацію книжки Артема Чапая «Дивні люди», що відбудеться 28 листопада за участю автора. Початок – о 18:30.

Українські вчені відтворили за ДНК неандертальця. Він виростає в секретному інституті, замаскованому під гаражний кооператив, і лише після досягнення повноліття виходить у великий світ. Через брак життєвого досвіду та особливості мислення український неандерталець постійно втрапляє у дивні ситуації – а на тутешніх сапієнсів дивиться поглядом дещо наївного стороннього. Втім, поступово виявляється: все може бути складніше. І це не фантастика. Це, як з іншого приводу скаже одна з героїнь, «радше трагікомедія».
Артем Чапай, відомий уже багатьма своїми книгами, вважає, що, якщо якомусь із його персонажів судилося лишитися в пам’яті, в літературі, то це буде саме головний персонаж роману «Дивні люди». Чому так, більше можна буде довідатися на презентації.
Адреса Книгарні «Є»:
м. Запоріжжя
пр. Соборний, 139.
Тел.: (094) 885 3903.
Вхід вільний.

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