Спілка журналістів і газетярі вимагають запровадити державну програму підтримки друкованих ЗМІ та накласти мораторій на скорочення поштових відділень (звернення)

Про це йдеться у зверненні учасників Всеукраїнської наради редакторів до керівництва держави. Крім того, газетярі вкотре вимагають від уряду звільнити Ігоря Смілянського з посади генерального директора ПАТ «Укрпошта», а також включити до нового закону про медіа положення про обов’язковий повний і своєчасний розрахунок Укрпошти із редакціями за отриману передплату.
Захід відбувся 21 листопада в Києві та зібрав близько сотні газетярів з усіх куточків України. Крім медійників, участь у нараді взяли голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Нестор Шуфрич, народна депутатка від партії «Слуга народу», член комітету Верховної Ради з питань свободи слова Тетяна Циба, голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко.
Звертаючись до присутніх на заході редакторів, народні депутати оголосили про готовність сприяти вирішенню проблем місцевих ЗМІ на законодавчому рівні. Комітет Верховної Ради з питань свободи слова спільно з Комітетом Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики готові найближчим часом провести засідання за участі керівництва Укрпошти, представників Мінінфраструктури, а також редакторів та активу НСЖУ для обговорення й вирішення кризової ситуації у сфері друкованих медіа.
За підсумками Всеукраїнської наради редакторів учасники ухвалили звернення до перших керівників держави, закликавши вжити невідкладних заходів для підтримки інформаційного простору. Лунали й більш радикальні пропозиції: наприклад, видавець провідної газети «33 канал» (Вінниччина) Тетяна Редько закликала до протесту у формі страйку в разі, якщо керівництво держави не зверне увагу на запити газетярів.
Президенту України В. Зеленському
Прем’єр-міністру України О. Гончаруку
Голові Верховної Ради України Д. Разумкову
Народним депутатам України
Звернення
учасників Всеукраїнської наради редакторів
Ми, учасники Всеукраїнської наради редакторів, закликаємо керівництво держави вжити невідкладних заходів для захисту і розвитку українського інформаційного простору. Протягом останніх п’яти років цей простір звузився і продовжує звужуватися. Причина – відсутність засад економічної незалежності медіа та відсутність державної політики підтримки розвитку ЗМІ.
Особливо відчутно криза позначилася на традиційних друкованих медіа, які стали заручниками монополіста на ринку доставки періодики – «Укрпошти». Закриття поштових відділень на селі, постійне підвищення тарифів, скорочення листонош, зміна в односторонньому порядку маршрутів і графіку доставки робить газети залежними від пошти, а не від читача.
За п’ять років тарифи на передплату і доставку періодики зросли більш, ніж у 4 рази. Це призвело падіння тиражів газет і навіть до припинення друку низки видань – як місцевих, так і загальноукраїнських. Останнє підвищення тарифів «Укрпошти», яке сталося у вересні цього року, робить газети недоступними для сотень тисяч читачів. Така політика поштового монополіста знищує друковану пресу! Уряд має невідкладно призначити незалежний аудит тарифів «Укрпошти» для вгамування апетитів керівництва поштового відомства, у складі якого десятки офіційних мільйонерів!
Багатьом незалежним місцевим газетам доводиться працювати в умовах тиску з боку місцевої влади, вузького рекламного ринку, а доходи читачів не дозволяють підняти вартість видань до економічно обґрунтованих. Ми констатуємо, що через бездіяльність посадовців не виконані обіцянки бюджетної підтримки для реформованих ЗМІ в Україні. Така бездіяльність фактично дискредитує ідею роздержавлення, не дає можливості реформованим газетам розвиватися.
З економічних причин скорочуються або закриваються традиційні мережі роздрібної торгівлі пресою, не витримуючи навантаження з оплати за землю, перереєстрацію, виплати мінімальної зарплати кіоскерам та ін. У багатьох європейських країнах для таких мереж встановлено різноманітні пільги для того, щоб вони могли реалізовувати пресу. У нас, на жаль, умови тільки погіршуються.
Вважаємо за потрібне звернути увагу на становище друкованих медіа на сході України, де газети часто стають єдиним джерелом достовірної місцевої інформації. Через ігнорування проблем таких газет фактично відбулася інформаційна капітуляція на сході. І це – відповідальність минулої, а тепер і чинної влади. Ми, учасники наради, занепокоєні перспективою інформаційної капітуляції всієї України.
Враховуючи висловлені пропозиції, учасники наради вирішили:
- Розробити і схвалити Програму державної підтримки друкованої преси в Україні – за зразком аналогічних моделей підтримки друкованих ЗМІ в європейських країнах. Бюджетна підтримка повинна надаватися виключно ЗМІ, які дотримуються журналістських стандартів, та бути спрямована на висвітлення суспільно значимих тем.
- Підтримати вимогу перед Наглядовою радою АТ «Укрпошта» про відставку генерального директора І. Смілянського.
- До нового законодавства про медіа включити положення:
- про те, що тариф на оформлення передплати та доставку передплатникам друкованих засобів масової інформації будь-якої форми власності повинен становити не більше 40 відсотків собівартості виготовлення одного примірника передплатного видання;
- про обов’язковість повного своєчасного розрахунку «Укрпошти» із редакціями за отриману передплату.
- Зажадати від Прем’єр-міністра України призначити незалежний аудит поштових тарифів на передплату і доставку періодичної преси, створивши комісію і включивши до її складу представників Національної спілки журналістів України, Рахункової палати, редакцій друкованих ЗМІ, правоохоронних органів, депутатів різних рівнів.
- Від імені видавців і редакцій газет звернутися до Антимонопольного комітету України з метою вивчення монопольного становища «Укрпошти» на ринку послуг із передплати і доставки друкованих періодичних видань та зловживання таким становищем.
- Запропонувати уряду і парламенту накласти мораторій на закриття поштових відділень і скорочення персоналу «Укрпошти».
- Для збереження мереж реалізації преси розробити і внести до законодавства зміни про зарахування друкованих ЗМІ до соціально значимих продуктів та про необхідність їх присутності в усіх великих торгівельних закладах і мережах. Рекомендувати органам місцевого самоврядування встановити пільгові тарифи на оренду земельних ділянок під кіоски з продажу періодичної преси.
- Звернутися до уряду із закликом розробити, прийняти і передбачити фінансування цільової державної програми на 2020-2022 рр., спрямованої на відновлення виробництва українського газетного паперу.
- Скасувати державне мито на газетний папір імпортного виробництва – як продукцію, яка має стратегічне значення.
- Внести зміни до Державного бюджету на 2020 рік, виділивши кошти на реалізацію цільової одноразової фінансової допомоги реформованим друкованим ЗМІ, як це передбачено Законом України «Про реформування комунальних та державних ЗМІ в Україні».
- Вважати за необхідне розробити аналогічні цільові програми для кожної області, із виділенням коштів на підтримку друкованих ЗМІ для підвищення професійного рівня і конкурентоздатності на ринку.
- Передбачити в Державному бюджеті на 2020 кошти для часткової компенсації видавцям витрат на доставку періодичних видань за передплатою.
- Розробити і прийняти цільову державну програму посилення інформаційної присутності українських друкованих ЗМІ на територіях, які межують із окупованими територіями Донбасу і Криму. Програма має реалізуватися шляхом цільової бюджетної допомоги місцевим медіа Донецької, Луганської, Харківської, Херсонської областей.
- Утворити робочу групу – Раду редакторів – у складі:
– Голуб О. О. («Селянська газета», Харків);
– Григоренко К. О. («Обрії Ізюмщини», Харківська область);
– Курпіль С. В. («Високий замок», Львів);
– Томіленко С. А. (голова НСЖУ);
– Човган О. Ю. («RIA», Вінниця);
– Яцкевич В. М. («ЕХО», Житомир);
– і доручити їй представляти інтереси учасників наради під час заходів, необхідних для реалізації прийнятих пропозицій і вимог, підготовки необхідних документів і проведення консультацій.
Київ,
21 листопада 2019 р.