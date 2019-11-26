У Мелітополі вогнеборці ліквідували 2 пожежі на території приватних домоволодінь

24 листопада о 07:45 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла по вул. Оратовського.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на території приватного домоволодіння горить дах приватного житлового будинку на загальній площі 10 кв. м.
О 08:02 бійці ДСНС локалізували загоряння, а о 08:09 – повністю ліквідували.
Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
Цього ж дня о 09:26 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на вул. М. Кравця.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на території приватного домоволодіння горить господарча споруда на загальній площі 24 кв. м.
О 09:35 вогнеборці локалізували загоряння, а о 09:45 повністю ліквідували, провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожеж встановлюється. За фактом подій відповідними органами ведеться розслідування.
Для ліквідації даних пожеж від ГУ ДСНС залучалися 4 одиниці техніки та 14 чоловік особового складу.