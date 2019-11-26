У Запоріжжі під час пожежі врятовано 84-річну жінку

24 листопада о 10:11 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в п’ятиповерховому житловому будинку по вул. Яценка Вознесенівського району міста.
Прибувши на місце події рятувальники встановили, що у ванній кімнаті квартири горить пральна машина та домашні речі на площі 4 кв.м. У квартирі знаходилась власниця оселі, яка через сильне задимлення не могла покинути осередок небезпеки. Вогнеборці на ношах винесли жінку на свіже повітря та передали працівникам швидкої медичної допомоги.
О 10:32 вогнеборці локалізували загоряння, а о 10:50 – повністю ліквідували.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалось 3 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.