У ЗНУ організували корисне й креативне свято для вступників і їхніх вчителів із грошовими подарунками й сюрпризами для шкіл

Днями в ЗНУ зібралися учні випускних класів, їхні батьки та викладачі – на свято Дня абітурієнта. У програмі зустрічі було багато цікавих і креативних заходів. Також перед учасниками зустрічі виступили фахівці ЗНУ та Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти, які надали інформацію щодо проведення вступної кампанії та складання ЗНО у наступному році. У рамках Дня абітурієнта у ЗНУ відбувся ознайомлювальний захід «Your day at ZNU», під час якого всі охочі могли ближче познайомитися із університетом, його факультетами та інфраструктурою. Майбутні вступники отримали можливість пройти профорієнтаційне комп’ютерне тестування, яке мало допомогти їм зорієнтуватися й обрати спеціальність, яка б найбільш відповідала їхнім здібностям і прагненням. Кульмінацією заходу стало нагородження переможців конкурсу «Кубок випускного класу» , в якому взяли участь п’ять збірних команд у складі учнів випускних класів та факультетів університету.
Багато цікавої та корисної інформації надали учасникам заходу також фахівці відділів та Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти. Із особливостями та новаціями щодо проведення цьогорічної вступної кампанії, підготовки та складання ЗНО і ДПА ознайомила присутніх начальник методичного відділу ДРЦОЯО Наталія Мукомел. Доповідачі також ознайомили учасників зібрання зі сайтами та представленою тут корисною інформацією, яка стане у пригоді вступникам під час підготовки до ЗНО та успішного вступу до університету. Необхідні дані розміщені на сайтах:
https://dneprtest.dp.ua/cms/index.php
Окрім іншого, студенти презентували свої факультети вступникам, а організатори та ведучі провели серед присутніх цікаві конкурси та розіграш призів, якими стали солодощі та мерч ЗНУ. Довго зберігали інтригу вечора, кульмінацією якого стала процедура нагородження учасників та переможців конкурсу – шкільні команди, а також кращих представників творчих колективів у номінаціях: «Найкращі вболівальники», «Найкращі афіша та запрошення», «Найкращий вокаліст» тощо. Вони отримали грамоти, солодощі, а переможці – грошові призи від ЗНУ та спонсорів і кубки. Призами «Глядацьких симпатій» відзначили представників Запорізького академічного ліцею № 23 та «Симпатії журі» – Запорізька гімназія № 71. Окрім цього, грамоти за високий рівень підготовки учасників, організації та проведення заходу отримали директори усіх п’ятьох шкіл – Оксана Кириченко (ЗЗОШ № 15), Людмила Златова (ЗЗОШ № 88), Жанна Вінніченко (Балабінський НВК – гімназія «Престиж»), Людмила Терновська (Запорізька гімназія № 71), Олександр Озеров (Запорізький академічний ліцей № 23).
Головні нагороди здобули:
– за 1 місце у конкурсі – творчий колектив ЗЗОШ № 15;
– за 2 місце – Балабінський НВК – гімназія «Престиж»;
– за 3 місце – Запорізька гімназія № 71;
– Гран-прі та перехідний «Кубок випускного класу» дісталися найталановитішому колективу випускного класу Запорізької ЗОШ № 88.
Після завершення офіційної частини заходу учні випускних класів відвідали організовані факультетами заходи, де зустрілися із керівництвом та викладачами факультетів, ближче познайомилися зі спеціальностями та взяли участь у цікавих програмах, які їм запропонували представники факультетських спільнот.
Пресслужба ЗНУ