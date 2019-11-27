ЇХ ЄДНАЄ ПІСНЯ ТА ДОБРІ СПРАВИ

27 листопада до Міжнародного Дня людей з інвалідністю в Будинку культури «Заводський» громадська організація «Запорізький обласний конгрес осіб з інвалідністю» для своїх спілчан провела творчий захід, який додав їм віри в те, що жити та радіти долі можна за будь-яких умов і стану здоров’я.
У цей день лунали пісні у виконанні музичного колективу «Надія». Надихали своєю творчістю соліст Сергій Данилевич та виконавець авторських пісень Микола Клевцур. Порадували запальним танком юні танцюристи та ансамбль «Заводчанка» Будинку культури. Представниці від обласної та міської влади – Ірина Лосєва, Галина Шевченко та Ірина Озерна відзначили активну діяльність ГО «ЗОКІ», активістів і голови громадської організації, представниці Національної Асамблеї Осіб з Інвалідністю України в Запорізькій області Валентини Кононенко.
А до цього фахівці центру зайнятості, Запорізької філії фонду соціального захисту осіб з інвалідністю надавали консультації з питань працевлаштування та прав людини. Волонтери допомагали людям, хто пересувається на кріслі колісному та всім, хто звертався за допомогою. Газета «Запорізький пенсіонер» пропонувала підписатись на своє видання. Завітали на урочистості й вихованці Запорізького дитячого будиноку-інтернату.
Гарно провели час! Додому повертались на зручному автобусі.
Добре, коли про тебе пам’ятають та турбуються!